Боби Рупанов взриви "Герена" в последната секунда! Луда "синя" вечер!

Българският вицешампион Левски постигна първа победа в Европа този сезон по изключително драматичен начин! „Сините“ надделяха с минималното 1:0 над азербайджанския Сабах в първи двубой от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите, а в герой се превърна юношата на клуба Борислав Рупанов, който влезе от пейката и се разписа буквално с последния удар по топката в деветата минута от добавеното време.

Ако се справи със Сабах, Левски ще играе в плейофа на Лигата на конференциите с победителя от двойката АЗ Алкмаар (Нидерландия) – Вадуц (Лихтенщайн).

Още във втората минута Левски организира първата по-опасна атака, при която капитанът Марин Петков овладя топката и пробва да центрира, но тя напусна очертанията на терена.

В следващата атака а гостите нанесоха първия си удар към вратата на „сините“ – звездата Джой-Ланс Микелс получи отляво в наказателното поле стреля диагонално, но топката премина покрай гредата. Той имаше основания за корнер, защото повторенията показаха, че кълбото е рикоширало в Гашпер Търдин, но съдията отсъди аут.

Две минути по-късно тимът от Азербайджан изгради още една добра атака, която завърши с центриране отдясно, но то не доведе до заплаха за вратаря на Левски Светослав Вуцов.

Левски отвърна с аналогична атака в седмата минута, която доведе до корнер, но след изпълнението му не се стигна до сериозна опасност пред вратата. „Сините“ натиснаха съперника и го принуждаваха да бъркат в своята половина, а при такава ситуация три минути по-късно Евертон Бала успя да пресече подаване, но се прибърза със завършващия удар и уцели тялото на бранител.

В 13-ата минута Левски стигна до първия си точен удар в двубоя от пряк свободен удар. Капитанът Марин Петков изпълни хубаво положението от дистанция, но стражът на гостите Стас Покатилов се справи и изби силния удар на българското крило в ъглов удар. След центрирането, не се стигна до нова опасност.

Четири минути по-късно Мустафа Сангаре взе топката в половината на Сабах, преодоля съперник, влезе отляво в наказателното поле и опита удар с левия крак, но не успя да намери очертанията на вратата.

В 18-ата минута Евертон Бала преодоля технично Боян Летич, който го фаулира, изритвайки го цинично в крака, за което получи жълт картон. Преди да е изтекла същата минута играчите на Левски допуснаха грешка, от която гостите се възползваха и създадоха бърза контраатака, като топката стигна до Джой-Ланс Микелс в наказателното поле, но ударът му беше блокиран от защитник на „сините“.

В 23-ата минута Акив Зедадка надбяга Радослав Кирилов по десния фланг и центрира в наказателното поле, където Джой-Ланс Микелс падна в наказателното поле на „сините“ и поиска дузпа, но съдията подмина ситуацията. На повторенията се видя, че германецът пада сам в пеналтерията, без да има контакт с Гашпер Търдин, който беше на гърба му.

В ответната атака Мустафа Сангаре нахлу опасно в наказателното поле на Сабах, но Игор Ногейра се намеси решително с отличен шпагат и успя да изчисти топката.

Сабах направи сериозен пропуск в първата си реална голова ситуация в 28-ата минута. Тогава Стив Сове направи отличен индивидуален пробив през центъра и намери с хубаво подаване Джеси Секидика на дъгата пред наказателното поле. Нигериецът се справи технично с Търдин и Кристиан Макун, които останаха на тревата, но от чиста позиция Секидика стреля покрай вратата на Светльо Вуцов.

В 33-ата минута Левски пропусна отлична възможност да отбележи. Евертон Бала загърби отлично съперник в своята половина и тръгна на скорост през центъра, след което опита да изведе Мустафа Сангаре. Там обаче Стив Сове и Игор Ногейра си попречиха и това даде шанс на Гашпер Търдин да откъсне в наказателното поле с топката, но си я поведе малко дълго и Аким Зазадка успя да го изпревари и след това да изчисти.

Пет минути преди края на редовното време на първата част Сабах предизвика сериозно разбъркване в наказателното поле на Левски след центриране от пряк свободен удар в опасна зона, къзето Игор Ногейра опита да засече с глава, но бе блокиран от Кристиан Димитров в корнер. След неговото изпълнение топката беше изчистена, след което се озова в Сове, който стреля пред наказателното поле, но неточно.

В 43-ата минута Левски стигна до ново опасно положение пред вратата на Сабах, след като Гашпер Търдин реши да стреля силно от дистанция, но стражът на гостите реагира и отклони топката над гредата в корнер. При последвалото центриране на Марин Петков вратарят улови без проблем.

Минута по-късно азербайджанският тим отправи първия си точен изстрел към вратата на „сините“, който бе дело на Зинедин Улд Халед от дистанция, но Светослав Вуцов улови сигурно.

След първото полувреме Левски имаше превес в притежанието на топката - 62% срещу 38% за Сабах. И двата отбора отправиха по четири удара, като по един беше в очертанията на вратата.

На почивката Хулио Веласкес направи принудителна промяна, след като Радослав Кирилов получи физиечски проблем през първата част, а на негово място се появи Карл Фабиен по левия фланг.

Четири минути след подновяването на играта Левски беше на крачка от попадение. След като съдията даде авантаж, Марин Петков пое топката от десния фланг, влезе навътре и нанесе мощен удар с левия крак отдалеч, но тя премина много близо покрай дясната греда на Стас Покатилов.

Натискът на Левски можеше да се отплати в 52-ата минута, когато топката попадна във вратата на Сабах. Майкон направи много хитро подаване за Карл Фабиен отляво в наказателното поле и французинът подаде отлично по земя към далечната греда, успоредно на голлинията, където Гашпер Търдин насочи кълбото в мрежата. Асистент-съдията обаче вдигна флага за засада, а след проверка със системата ВАР попадението беше отменено заради нередовна позиция на Фабиен.

В 56-ата минута Мустафа Сангаре влезе в наказателното поле, където Стив Сове се намеси с шпагат и изчисти топката от краката му, но останаха съмнения за евентуално нарушение и дузпа.

Три минути по-късно се разигра сериозно меле в пеналтерията на Сабах след центриране от статично положение. Двама защитници на гостите не успяха да изчистят топката, тя попадна в Търдин, който шутира, но се получиха няколко рикошета. След това кълбото се озова в Марин Петков, но и той завърши неточно с левия крак.

Постепенно играта често беше накъсвана заради смени в тивма на гостите или заради нарушения.

В 71-ата минута отборът на Сабах организира светкавична контраатака, при която трима техни играчи се озоваха срещу двама защитници на Левски. Резервата Абдулах Хайбулаев подаде отлично за излизащия сам срещу Вуцов в наказателното поле Джой-Ланс Микелс, но в решителния момент Кристиан Макун се намеси блестящо с прецизен шпагат и изби топката в крака на германеца, след което последва удар от вратата.

Десет минути преди края на редовното време Веласкес направи двойна промяна, пускайки в игра Карлос Охене и Рилдо Фильо, които замениха Мустафа Сангаре и Асен Митков.

В 82-ата минута Кристиан Димитров допусна сериозна неточност с върната топка към Светослав Вуцов, който тръгна да излиза, за да спре Микелс да я пресече. Топката премина покрай двамата, а след това Майкон изпревари германеца и успя да изчисти.

Малко след това Борислав Рупанов и Мазир Сула също се появиха в игра на местата на Евертон Бала и Марин Петков.

В първите пет минути от добавените осем влезлият от пейката Сула опита на два пъти удари от дистанция, които обаче бяха неточни.