ЦСКА 1948 гостува на Добруджа с мисъл да затвърди доброто начало на сезона

8 Август, 2025 16:24 354 0

Двубоят ще се играе във Варна

Добруджа Добрич приема ЦСКА 1948 София в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига. Срещата е от 19:00 часа и ще се играе на стадион "Спартак" във Варна, тъй като съоръжението на добричлии все още не е готово за мачове в елита. Главен съдия на срещата е Кристиян Колев.

Новакът Добруджа започна първенството с две загуби и една победа. Момчета на Атанас Атанасов загубиха от Локомотив Пловдив и Лудогорец като гости, въпреки ще затрудниха и двата тима. Добричлии успяха да обърнат и победят Славия "у дома", макар че играха с човек по-малко. В дните преди мача Добруджа привлече словенския футболист Алмин Куртович. 25-годишният играч има над 200 мача в професионалния футбол, от които 164 в Първа лига на Словения.

ЦСКА 1948 стартира много убедително сезона. Столичани имат 7 от възможни 9 точки, като не успяха да победят само Берое в Стара Загора (1:1). Възпитаниците на Иван Стоянов надвиха Арда Кърджали и Септември София у дома. Наставникът на "червените" няма да може да разчита на Хуанми Карион, който бе изгонен срещу Септември. Отборът се подсили с десния защитник Драган Гривич преди срещата с Добруджа.


