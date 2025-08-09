Новини
Радослав Кирилов играл болен в мача със Сабах

9 Август, 2025 11:36 480 1

Към края на първото полувреме обаче силите му привършили

Радослав Кирилов играл болен в мача със Сабах - 1
Снимка: Факти.БГ
Футболистът на Левски Радослав Кирилов е бил болен, но въпреки това е стиснал зъби за първия мач срещу Сабах. Крилото на „сините“ започна от първата минута срещу азерите и се бори храбро.

Към края на първото полувреме обаче силите му привършили и това и причината той да бъде сменен още на почивката, пише "Мач Телеграф".

Ако всичко е наред, Ради Кирилов ще бъде на линия за реванша от Азербайджан.

Старши треньорът Хулио Веласкес по всяка вероятност ще го запази в мача срещу Спартак Варна в неделя, 10 август. Ако Кирилов се почувства по-добре, той може да попадне и в групата за двубоя със „соколите“, но решението ще бъде взето на база здравословното състояние на играча. Срещата е от 19:00 часа.

Крилото се превърна в основен играч на отбора на Хулио Веласкес. Срещу Сабах той отново действаше по-предпазливо през първото полувреме и умело покриваше Майкон на левия бек. А преди това Кирилов бе с решителен принос от резервната скамейка, след даде пас бижу за Боби Рупанов при първия гол срещу „белите“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бай Ганьо

    1 0 Отговор
    Малииии, че то когато не е болен Лесния ще бият и Реал Мадрид

    11:57 09.08.2025

