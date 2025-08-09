Новини
Дербито на кръга в Първа лига: ЦСКА посреща Черно море

9 Август, 2025 13:02 523 1

Двубоят е от 19:00 часа

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА и Черно море Варна се изправят един срещу друг в дербито на четвъртия кръг на efbet Лига. Срещата на Националния стадион „Васил Левски“ започва в 19:00 часа и ще бъде ръководена от главния съдия Радослав Гидженов.

„Червените“ все още търсят първия си успех в шампионата. След равенства срещу Ботев Пловдив и Спартак Варна и поражение от Локомотив (Пловдив), тимът има две точки и заема 11-о място в класирането. Старши треньорът Душан Керкез определи старта на сезона като незадоволителен за клуб с амбициите на ЦСКА.

Черно море стартира силно и е с две победи – над Ботев Пловдив и Берое и едно равенство при визитата на Локомотив София. С актив от 7 точки „моряците“ заемат трета позиция в подреждането.

В състава на ЦСКА липсват новите попълнения Леандро Годой и Кевин Додай – първият все още не е получил право да играе, а вторият е контузен. Извън групата остава и Зюмюр Бютучи по решение на треньорския щаб. Черно море пък ще може да разчита отново на Димитър Тонев и Жоао Бандаро, които се завръщат след контузии.

Билети за мача се продават онлайн, както и на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ (работно време 10:00-18:30 ч.), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. „Българска армия“ (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.
Сектор А, ложи – 35 лв.
Сектор А – 27 лв.
Сектор Г – 15 лв.
Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.


