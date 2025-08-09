Новини
Славия приема Лудогорец в търсене на първи успех за сезона

9 Август, 2025 13:32

Мачът е от 21:15ч.

Славия приема Лудогорец в търсене на първи успех за сезона - 1
Снимка: facebook
Славия и Лудогорец се изправят един срещу друг тази вечер в среща от четвъртия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион „Александър Шаламанов“ започва в 21:15 часа и ще бъде ръководен от главния съдия Волен Чинков.

„Белите“ все още търсят първия си успех за сезона. Тимът започна с равенство у дома срещу Ботев (Враца) – 2:2, последвано от две поражения – 1:2 от Добруджа и 0:2 от Левски. Това поставя Славия на 14-о място в класирането с 1 точка и голова разлика 3:6.

Шампионите от Разград са с пълен актив от 9 точки след победи над Септември, Ботев Враца и Добруджа. Две от трите победи обаче не дойдоха никак лесно за момчетата на Руи Мота. Шампионите ще трябва отново да балансират състава предвид реванша от Шампионската лига срещу Ференцварош. Очаква се треньорът на "орлите" да направи ротации в своя състав.

Билети за мача ще се продават на касите на стадион "Александър Шаламанов" преди двубоя.


Новини по спортове:
