Паула Бадоса пропуска US Open заради тежка травма на гърба

Испанската тенис звезда Паула Бадоса няма да вземе участие в тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ, след като продължава да се бори с упорита контузия в областта на гърба. Новината бе потвърдена официално от организаторите на престижния турнир.

Бадоса, която в момента заема 12-ото място в световната ранглиста, се сблъсква с поредица от здравословни проблеми през последните месеци. Хроничната болка в долната част на гърба не само я извади от игра, но и я накара да преосмисли бъдещето си в професионалния тенис.

Само преди няколко седмици бившата втора в света обяви, че ще се оттегли временно от състезанията, за да се възстанови напълно. Последната поява на Бадоса на корта бе на "Уимбълдън", където тя отпадна още в първия кръг. След турнира испанката разкри, че е получила разкъсване на мускула, свързващ гърба с горната част на крака – травма, която изисква продължително лечение и рехабилитация, съобщава агенция "Ройтерс".

В резултат на отсъствието на Бадоса, швейцарката Джил Тайхман ще заеме нейното място в основната схема на US Open. Турнирът на сингъл стартира на 24 август и обещава оспорвани битки, въпреки липсата на една от големите фаворитки.

Освен индивидуалното състезание, Бадоса трябваше да участва и в новия формат на смесените двойки, където щеше да си партнира с британския талант Джак Дрейпър. За съжаление, феновете ще трябва да почакат за тази интригуваща комбинация на корта.