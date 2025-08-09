Новини
Спорт »
Тенис »
Паула Бадоса пропуска US Open заради тежка травма на гърба

Паула Бадоса пропуска US Open заради тежка травма на гърба

9 Август, 2025 14:56 446 0

  • паула бадоса-
  • us open-
  • контузия на гърба-
  • отказване-
  • тенис-
  • джил тайхман-
  • джак дрейпър-
  • смесени двойки-
  • открито първенство на сащ-
  • спортни новини

В момента тя заема 12-ото място в световната ранглиста

Паула Бадоса пропуска US Open заради тежка травма на гърба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Испанската тенис звезда Паула Бадоса няма да вземе участие в тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ, след като продължава да се бори с упорита контузия в областта на гърба. Новината бе потвърдена официално от организаторите на престижния турнир.

Бадоса, която в момента заема 12-ото място в световната ранглиста, се сблъсква с поредица от здравословни проблеми през последните месеци. Хроничната болка в долната част на гърба не само я извади от игра, но и я накара да преосмисли бъдещето си в професионалния тенис.

Само преди няколко седмици бившата втора в света обяви, че ще се оттегли временно от състезанията, за да се възстанови напълно. Последната поява на Бадоса на корта бе на "Уимбълдън", където тя отпадна още в първия кръг. След турнира испанката разкри, че е получила разкъсване на мускула, свързващ гърба с горната част на крака – травма, която изисква продължително лечение и рехабилитация, съобщава агенция "Ройтерс".

В резултат на отсъствието на Бадоса, швейцарката Джил Тайхман ще заеме нейното място в основната схема на US Open. Турнирът на сингъл стартира на 24 август и обещава оспорвани битки, въпреки липсата на една от големите фаворитки.

Освен индивидуалното състезание, Бадоса трябваше да участва и в новия формат на смесените двойки, където щеше да си партнира с британския талант Джак Дрейпър. За съжаление, феновете ще трябва да почакат за тази интригуваща комбинация на корта.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ