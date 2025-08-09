Макс Верстапен с оптимистичен поглед към бъдещето на Ред Бул под ръководството на Лоран Мекис

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен изрази увереност и надежда за новата ера в отбора на Ред Бул, след като Лоран Мекис пое кормилото на тима. Холандският ас не скри положителните си впечатления от първите седмици на съвместна работа с новия ръководител, като подчерта, че истинските резултати от тази промяна ще се проявят в дългосрочен план.

„Винаги, когато настъпи такава промяна, е нужно време, за да се усетят ефектите. Лоран е изключително амбициозен и подходът му към работата е вдъхновяващ. Харесва ми, че задава точните въпроси и не се ограничава само до мен, а търси обратна връзка от целия екип“, сподели Верстапен пред медиите.

Според звездата на „биковете“, през настоящия сезон е малко вероятно да се видят осезаеми подобрения, но той е убеден, че през следващите години Мекис ще остави своя отпечатък върху отбора.

„Това е инвестиция в бъдещето. Очаквам с нетърпение да видя как ще се развие сътрудничеството ни и съм сигурен, че комуникацията между нас ще става все по-добра“, допълни пилотът.

Лоран Мекис зае поста на главен мениджър на Ред Бул след Гран При на Великобритания, наследявайки Кристиан Хорнър. Новият лидер на тима вече демонстрира откритост и липса на предразсъдъци, което според Верстапен е ключово за изграждането на силен и сплотен колектив.