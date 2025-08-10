Новини
Антонина Зетова обясни за отсъствието на Елица Атанасиевич на световното

Антонина Зетова обясни за отсъствието на Елица Атанасиевич на световното

10 Август, 2025 09:50

  • националния отбор -
  • българия-
  • волейбол -
  • антонина зетова-
  • елица атанасиевич -
  • световното първенство-
  • тайланд

Надпреварата ще се проведе в Тайланд

Антонина Зетова обясни за отсъствието на Елица Атанасиевич на световното - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол за жени Антонина Зетова обясни отказа на Елица Атанасиевич да участва на Световното първенство в Тайланд. Капитанът ни се завърна след раждане в състава и игра в първите два турнира от Лигата на нациите. Там Елица показа, че продължава да е сред най-добрите в света. Зетова говори по темата пред официалния сайт на БФ Волейбол.

„Моята теория е, че няма незаменими хора във волейбола, в спорта като цяло – започна нашият треньор. - Волейбол винаги ще има. Ще бъде на някакво ниво. Дали на високо, дали на средно, дали на посредствено ниво, но волейбол винаги ще има. Има състезатели, които оставят някаква следа след себе си, оставят някакво наследство, някаква приемственост. И има такива, които просто преминават, без да оставят нищо. Така че, да, отсъствието на Елица Атанасиевич е ключово за нас. Естествено се вижда, че всички фенове искат още да я виждат на игрището. Елица е безспорен лидер! Елица е безспорно състезател от световна класа! Една от най-добрите четворки, все още, в света! И разбирам разочарованието на всички хора, които няма да могат да я виждат на игрището.

Но все пак Елица е майка, и аз като майка, по същия начин трябваше да се върна на игрището, за да помагам на националния отбор. Това беше през 2010 година, когато Драган Нешич беше извикал също много млади момичета. Тогава той ме помоли да дойда и да помогна лятото, за да могат тези момичета да се адаптират към женския национален отбор. Тогава си спомням, че и моето дете беше на година и половина, колкото е на Елица в момента. Но с тази разлика, че мъжът ми тогава беше до мен и ние изкарахме един много дълъг лагер в Габрово. Бяхме един месец там. Аз бях с детето си. Трябва да ви кажа, че не е лесно ако нямаш човек до себе си, който да ти помага.

Елица тази година направи много голяма жертва, защото аз знам организационно как беше през лятото при нея. Просто на моменти беше почти невъзможно и тя трябваше да оставя детето в Сърбия. Просто нещата чисто семейно, когато имаш дете на толкова малка възраст, са много тежки. И аз разбирам жертвата, която направи, за да играе на тези два турнира от Лигата на нациите. Няма как тя да дойде на Световното първенство. Знам, че това нещо много от хората не го разбират, но ние се опитваме да се съчетаваме . . . и аз и Елица се опитваме да съчетаваме двете функции - да интерпретираме волейбол на високо ниво и в същото време да бъдем и майки. И понякога това нещо е много сложно", каза Зетова.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Данко Харсъзина

    Отговор
    Таз филия Елица я ръфа сърбин. За това и името такова.

    10:09 10.08.2025

