Новини
Спорт »
Бг футбол »
Безлично дерби: ЦСКА отново не победи, Черно море си тръгна с точка от София

Безлично дерби: ЦСКА отново не победи, Черно море си тръгна с точка от София

9 Август, 2025 21:06 684 11

  • първа лига-
  • цска -
  • черно море-
  • варна -
  • равенство-
  • първенство-
  • бг футбол

Двата тима не вкараха гол

Безлично дерби: ЦСКА отново не победи, Черно море си тръгна с точка от София - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният стадион „Васил Левски“ стана арена на един от най-безличните мачове от началото на сезона в Първа лига. ЦСКА и Черно море Варна не успяха да намерят път към противниковата врата и завършиха при нулево равенство – 0:0, оставяйки зрителите разочаровани и с усещането, че са изгубили времето си.

Двубоят, който бе част от четвъртия кръг на шампионата, предложи изключително малко футболни емоции. През цялото време на терена властваше предпазливостта, а головите положения бяха истинска рядкост.

Единствените точни удари към вратата дойдоха от страна на „червените“ – Санянг опита късмета си в 20-ата минута, а Тасев пробва да изненада стража на гостите в 87-ата, но и двата опита не доведоха до промяна в резултата.

След този безличен сблъсък, ЦСКА остава на 11-о място във временното класиране с едва 3 точки, докато варненци се задържат на третата позиция с актив от 8 точки.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

ЦСКА: 1. Бусато, 19. Турицов, 5. Делова, 4. Лапеня, 3. Санянг, 8. Сегер, 99. Етоо, 7. Скаршем, 73. Илиев, 2. Пастор, 28. Питас

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Илиев, 2. Панов, 3. Атанасов, 28. Дробаров, 15. Мартин, 71. Панайотов, 24. Телеш, 11. Педро, 39. Златев, 10. Чандъров, 77. Сидни



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    1 14 Отговор
    ЦСКА Шампион на Върха Левски на 5 Място

    Коментиран от #11

    21:14 09.08.2025

  • 2 Преименуваните устискаха ремито

    20 1 Отговор
    Да се местят в Ловеч!

    21:14 09.08.2025

  • 3 Милен

    17 1 Отговор
    Причиних си тая мъка да изгледам второто полувреме. Обобщението е, че "Черно море" играха за нула на нула, "ЦСКА" се опитваха да създадат някакъв минимален смут а публиката никва я нямаше, жалка работа.

    21:22 09.08.2025

  • 4 Зрител

    19 1 Отговор
    Гледах мача, за съжаление... пълна скука и загуба на време!

    21:24 09.08.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    12 3 Отговор
    В състава на свинете има само един българин - Илиев. Това не е българска кочина.

    21:26 09.08.2025

  • 6 Чорбарина

    18 1 Отговор
    Тая година Литекс ще са в долната група и ще се борят за оставане в групата.

    21:27 09.08.2025

  • 7 Град Козлодуй

    2 11 Отговор
    Силна игра на Червените Шампиони Финес и Тактика Владеене на Топката с тази Игра идват победите ЦСКА шампион

    21:31 09.08.2025

  • 8 НеутралнаФенка

    12 0 Отговор
    това цецека са един обикновен отбор, средняк, но го надъхват разни заблудени фенове и коментатори, ЧМ последните години са в топ 3 и спечелиха купата, фаворити бяха, но поради много нови не победиха, даже съдията не свири нарушение в наказателното поле на червените ..........

    21:35 09.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Шоо

    9 0 Отговор
    Тъй и не разбрах защо развалиха Литекс, бяха си сериозен отбор в Ловеч.

    21:52 09.08.2025

  • 11 Левскар

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    ЦСКА - шампиони ,ама в Б група...

    22:15 09.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ