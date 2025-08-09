Безлично дерби: ЦСКА отново не победи, Черно море си тръгна с точка от София

Националният стадион „Васил Левски“ стана арена на един от най-безличните мачове от началото на сезона в Първа лига. ЦСКА и Черно море Варна не успяха да намерят път към противниковата врата и завършиха при нулево равенство – 0:0, оставяйки зрителите разочаровани и с усещането, че са изгубили времето си.

Двубоят, който бе част от четвъртия кръг на шампионата, предложи изключително малко футболни емоции. През цялото време на терена властваше предпазливостта, а головите положения бяха истинска рядкост.

Единствените точни удари към вратата дойдоха от страна на „червените“ – Санянг опита късмета си в 20-ата минута, а Тасев пробва да изненада стража на гостите в 87-ата, но и двата опита не доведоха до промяна в резултата.

След този безличен сблъсък, ЦСКА остава на 11-о място във временното класиране с едва 3 точки, докато варненци се задържат на третата позиция с актив от 8 точки.

СТАРТОВИ СЪСТАВИ:

ЦСКА: 1. Бусато, 19. Турицов, 5. Делова, 4. Лапеня, 3. Санянг, 8. Сегер, 99. Етоо, 7. Скаршем, 73. Илиев, 2. Пастор, 28. Питас

ЧЕРНО МОРЕ: 33. Илиев, 2. Панов, 3. Атанасов, 28. Дробаров, 15. Мартин, 71. Панайотов, 24. Телеш, 11. Педро, 39. Златев, 10. Чандъров, 77. Сидни







