Новини
Спорт »
Световен футбол »
Флориан Вирц триумфира като Футболист на годината в Германия

Флориан Вирц триумфира като Футболист на годината в Германия

10 Август, 2025 18:09 340 0

  • флориан вирц-
  • футболист на годината германия-
  • ливърпул-
  • байер леверкузен-
  • бундеслига-
  • трансфер-
  • юлиан шустер-
  • фрайбург-
  • джулия гвин-
  • ан-катрин бергер-
  • женски футбол-
  • спортни награди германия

В категорията за треньор на годината отличието отиде при Юлиан Шустер

Флориан Вирц триумфира като Футболист на годината в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Младият плеймейкър Флориан Вирц бе коронясан за Футболист на годината в Германия, след като спечели убедително гласуването, организирано от престижното спортно издание „Кикер“. Талантливият национал, който това лято направи сензационен трансфер в Ливърпул, остави далеч зад себе си конкуренцията и заслужено прибра отличието.

Вирц събра внушителните 191 гласа от общо 633 спортни журналисти, членове на Германската асоциация на спортните журналисти. Второто място зае Майкъл Олисе от Байерн Мюнхен с 81 гласа, а третата позиция бе заета от изгряващата звезда на Щутгарт Ник Волтемаде, който получи 71 гласа.

„В индивидуалните награди винаги се крие признание за целия отбор. Това отличие е плод на колективните усилия“, сподели скромно Вирц след обявяването на резултатите. Той допълни, че е наясно с високите очаквания и е решен да продължи да се развива и да оправдае доверието.

Изминалият сезон бе истинска приказка за Вирц и неговия вече бивш клуб Байер Леверкузен. Логично, впечатляващите му изяви привлякоха вниманието на европейските грандове, а Ливърпул успя да го привлече на „Анфийлд“ срещу рекордните 100 милиона паунда плюс още 16 милиона под формата на бонуси – трансфер, който разтърси британския футболен пазар.

В категорията за треньор на годината отличието отиде при Юлиан Шустер, който пое Фрайбург след дългогодишното управление на Кристиан Щрайх и изведе тима до участие в Лига Европа – истински подвиг за клуба.

Исторически момент беляза и женския футбол: за първи път две състезателки – капитанът на Германия Джулия Гвин и стражът Ан-Катрин Бергер – си поделиха приза за Футболистка на годината, след като събраха равен брой гласове (по 145).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ