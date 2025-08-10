Флориан Вирц триумфира като Футболист на годината в Германия

Младият плеймейкър Флориан Вирц бе коронясан за Футболист на годината в Германия, след като спечели убедително гласуването, организирано от престижното спортно издание „Кикер“. Талантливият национал, който това лято направи сензационен трансфер в Ливърпул, остави далеч зад себе си конкуренцията и заслужено прибра отличието.

Вирц събра внушителните 191 гласа от общо 633 спортни журналисти, членове на Германската асоциация на спортните журналисти. Второто място зае Майкъл Олисе от Байерн Мюнхен с 81 гласа, а третата позиция бе заета от изгряващата звезда на Щутгарт Ник Волтемаде, който получи 71 гласа.

„В индивидуалните награди винаги се крие признание за целия отбор. Това отличие е плод на колективните усилия“, сподели скромно Вирц след обявяването на резултатите. Той допълни, че е наясно с високите очаквания и е решен да продължи да се развива и да оправдае доверието.

Изминалият сезон бе истинска приказка за Вирц и неговия вече бивш клуб Байер Леверкузен. Логично, впечатляващите му изяви привлякоха вниманието на европейските грандове, а Ливърпул успя да го привлече на „Анфийлд“ срещу рекордните 100 милиона паунда плюс още 16 милиона под формата на бонуси – трансфер, който разтърси британския футболен пазар.

В категорията за треньор на годината отличието отиде при Юлиан Шустер, който пое Фрайбург след дългогодишното управление на Кристиан Щрайх и изведе тима до участие в Лига Европа – истински подвиг за клуба.

Исторически момент беляза и женския футбол: за първи път две състезателки – капитанът на Германия Джулия Гвин и стражът Ан-Катрин Бергер – си поделиха приза за Футболистка на годината, след като събраха равен брой гласове (по 145).