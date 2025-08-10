Новини
Филип Филипов с нова атака към ръководството на ЦСКА

10 Август, 2025 18:38 658 5

Сътресенията при "армейците" не спират

Ситуацията в столичния гранд ЦСКА се нажежава с всеки изминал ден, а напрежението в клуба достигна нов връх след поредната остра реакция на бившия директор Филип Филипов. В социалните мрежи той изрази бурното си недоволство от управлението на "червените", като не спести нито думи, нито емоции.

В своята публикация във Facebook, Филипов определи състоянието на клуба като "безнадеждно" и отправи директни обвинения към настоящия директор, наричайки го "неадекватен". По думите му, именно ръководните решения са в основата на тежката ситуация, в която се намира отборът.

Ето какво написа Филип Филипов във Фейсбук:

"Добро утро, Армейци!

Който ме познава, знае, че за мен ЦСКА е начин на живот и съм щастлив човек, защото съм имал възможността да се докосна, усетя и бъда една малка частица от институцията ЦСКА, нещо което остава за цял живот.

ЦСКА ми е дал всичко и никога няма да предам клуба и ще се боря за него, както съм го правил винаги.

В момента резултатите, атмосферата и настроението в отбора са отчайващи и затова е виновен един неадекватен директор, който по моя информация вчера саморъчно си е написал декларация в своя защита и я е публикувал от името на клуба.

Смешно и много жалко!

По повод на декларацията искам да попитам, къде беше ръководството през пролетния полусезон, когато треньора на отбора беше ежедневно атакуван отвсякъде и беше оставен абсолютно сам да поема ударите, което се отрази и на резултатите на отбора в края на сезона?

Чета, как ръководството защитава своите служители...., след като беше спуснат неадекватния директор, заради неговите интриги, отношение към хората и некомпетентност ,от клуба "напуснаха" следните качествени служители:

1.Петър Стоянов- финансов директор
2.Мариета Пенкова- касиер
3.Стоян Орманджиев- административен директор
4.Боряна Стойчева- директор международен отдел
5.Христо Славов- директор продажби
6.Магдалина Христова- маркетинг директор
7.Богдан Котев- управител база Панчерево
8.Никола Митев- ПР на клуба
9.Пауло Нога- спортен директор (доведен лично от него)

Сигурно и изпускам някой..

Себе си не причислявам към този списък, защото моите правомощия не зависеха от този директор, аз имах пряка комуникация със собственика, но не изключвам възможността и тук да е спретнал някоя интрига, това е неговия специалитет.

Стигам и до най- жалкото, вчерашния мач с Черно море, на стадиона не присъства нито един от директорите на клуба, всички се бяха изпокрили, страхливците нямат място в ЦСКА!!!
Ръководството на клуба трябва да се изправя пред феновете, а не да се крие от тях!

Новите хора, които са от скоро в клуба и не са запознати с ценностите, изискванията, историята, традициите, успехите и величието на ЦСКА, трябва да запомнят едно нещо:
ЦСКА Е НАД ВСИЧКО И НАД ВСЕКИ! ЦСКА Е ИНСТИТУЦИЯ!

В ЦСКА трябват истински Цесекари и авторитети, а не хора обличали синия или зеления екип!

Не искам да вкарвам излишно напрежение в клуба и затова още не съм коментирал трансферите на Локило и Исека, откупните клаузи на Делова и Коялипо, вмешателството и възпрепятстването при зимната селекция, неподновените договори на Шопов и Кариасо, липсата на трансфери това лято, въпреки, че имаше качествени футболисти набелязани от скаутското звено още зимата и бяха проведени разговори с тях.

В момента най-важното е, да се вземат правилни решения от собственика, който е осигурил клуба и в ЦСКА да се върне добрата атмосфера за работа, настроението и характера на победител!

Само ЦСКА!"


