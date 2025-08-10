Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Ферари с амбиции за световната титла във Формула 1 през 2026 година

10 Август, 2025 19:08 465 2

Феновете на червените болиди могат да очакват още по-голяма мотивация и страст от любимия си отбор

Ферари с амбиции за световната титла във Формула 1 през 2026 година - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ферари гледа уверено към бъдещето във Формула 1 и вече планира атака на световната титла през 2026 г. След като наскоро удължи договора си с тима, шефът на Скудерията – Фредерик Васьор, разкри пред медиите, че целта на италианския гигант е ясна: връщане на върха в най-престижния автомобилен шампионат.

Васьор сподели, че настоящият сезон е изпълнен с предизвикателства и възможности. „Във всеки шампионат има възходи и спадове – понякога чашата изглежда наполовина пълна, друг път – празна. В момента сме пред Ред Бул и Мерцедес в класирането при конструкторите, но Макларън ни изпреварва значително“, коментира той.

Въпреки това, ръководителят на Ферари е категоричен, че отборът бележи напредък, макар и не винаги видим за феновете по трибуните.

„Правим малки, но важни крачки напред. Основната ни задача е да запазим второто място при конструкторите и да се борим за още победи до края на сезона“, допълни Васьор.

Поглеждайки към 2026 година, когато предстоят сериозни промени в техническия регламент на Формула 1, Ферари вече работи усилено по новия си проект.

„Сезон 2026 ще бъде истинско предизвикателство, но ДНК-то на Ферари е да се бори за победи. Затова и нашата амбиция е кристално ясна – искаме да върнем титлата в Маранело. Убеден съм, че тогава ще имаме реален шанс да се изкачим на върха“, завърши Васьор.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    2 0 Отговор
    Е, те са с подобни амбиции от 2007 г., когато е и последната им титла. Тъй че, ме възлагайте големи надежди.

    19:21 10.08.2025

  • 2 си дзън

    0 0 Отговор
    По договори Ферари са номер едно. За 2026 чух, че имат най-добрият двигател, най-добрият конструктор,
    най-добрият стратег, най-добрият шеф, най-добрият пилот, най-добрата организация и фирмена култура...

    19:27 10.08.2025

