Ферари с амбиции за световната титла във Формула 1 през 2026 година

Ферари гледа уверено към бъдещето във Формула 1 и вече планира атака на световната титла през 2026 г. След като наскоро удължи договора си с тима, шефът на Скудерията – Фредерик Васьор, разкри пред медиите, че целта на италианския гигант е ясна: връщане на върха в най-престижния автомобилен шампионат.

Васьор сподели, че настоящият сезон е изпълнен с предизвикателства и възможности. „Във всеки шампионат има възходи и спадове – понякога чашата изглежда наполовина пълна, друг път – празна. В момента сме пред Ред Бул и Мерцедес в класирането при конструкторите, но Макларън ни изпреварва значително“, коментира той.

Въпреки това, ръководителят на Ферари е категоричен, че отборът бележи напредък, макар и не винаги видим за феновете по трибуните.

„Правим малки, но важни крачки напред. Основната ни задача е да запазим второто място при конструкторите и да се борим за още победи до края на сезона“, допълни Васьор.

Поглеждайки към 2026 година, когато предстоят сериозни промени в техническия регламент на Формула 1, Ферари вече работи усилено по новия си проект.

„Сезон 2026 ще бъде истинско предизвикателство, но ДНК-то на Ферари е да се бори за победи. Затова и нашата амбиция е кристално ясна – искаме да върнем титлата в Маранело. Убеден съм, че тогава ще имаме реален шанс да се изкачим на върха“, завърши Васьор.