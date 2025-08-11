Септември София и Берое търсят първи успех за сезона

Предпоследният мач от 4-ия кръг на efbet Лига противопоставя Септември София и Берое Стара Загора. Срещата на стадион "Локомотив" в столицата започва в 19:00 ч. и ще бъде ръководена от Драгомир Драганов.

Септември стартира новата кампания по възможно най-лошия начин. Възпитаниците на Стамен Белчев претърпяха три загуби, но пък срещу какви съперници - шампиона Лудогорец, вицешампиона Левски и амбициозния ЦСКА 1948. Двубоят с Берое ще е отлична възможност за спечелване минимум на първа точка в първенството, като със сигурност амбициите са за постигане на успех. Наказан за сблъсъка е нидерландецът Робин Шутен.

Берое пристига в столицата също без победа, но пък с две ремита, постигнати срещу Спартак Варна и ЦСКА 1948. "Зелените" обаче бяха попиляни с 0:4 от Черно море в последния кръг и ще са по-мотивирани отвсякога, за да компенсират привържениците за поражението, но и да запишат първи успех през кампанията. През миналата седмица заралии се разделиха с голмайстора на efbet Лига Леандро Годой, който бе трансфериран в ЦСКА. За сметка на това Берое се подсили с колумбийското острие Йесид Валбуена и аржентино-италианския централния защитник Висенте Лонгиноти.

Последният мач между двата тима се игра през ноември 2024 г., когато Берое надделя у дома над Септември с 2:0. Точни за успеха на заралии бяха Алберто Салидо и Леандро Годой.

Пропуски могат да бъдат закупени от касите на стадион "Локомотив" непосредствено преди началото на срещата.