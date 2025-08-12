Джорджина Родригес и Кристиано Роналдо обявиха годежа си

Джорджина Родригес и Кристиано Роналдо ще се венчаят! Вълнуващата вест бе разпространена от самата Джорджина, която сподели емоционален пост в Instagram директно от сърцето на Рияд.

На публикувана снимка двамата влюбени се държат за ръце, а вниманието на всички бе приковано към изящния диамантен пръстен с изумрудена шлифовка, който блести на ръката на бъдещата булка. Под кадъра Джорджина написа: „Да, съгласна съм. В този и във всичките си животи.“ С тези думи тя не само разтопи сърцата на милиони фенове, но и категорично потвърди, че двойката е готова да премине към следващата глава от своята романтична история.

Любовната сага между Джорджина и Кристиано започва през 2016 година в Мадрид, където съдбата ги среща в луксозен бутик. Тогава Джорджина работи като консултант, а само няколко месеца по-късно двамата вече са неразделни. Първата им публична поява като двойка е в Париж през ноември същата година, което предизвика буря от коментари и спекулации в медиите.

Преди да стане част от живота на един от най-успешните футболисти в света, Джорджина Родригес се изявява като танцьорка, а по-късно се насочва към модната индустрия. Връзката ѝ с Роналдо я изстрелва в светлината на прожекторите, а през 2022 година тя става главно действащо лице в документалната поредица на Netflix „Аз съм Джорджина“. Освен това, красавицата успешно си партнира с модни гиганти като Gucci, Prada и Chanel, а наскоро лансира и собствена линия дрехи.

Макар точната дата и място на сватбената церемония все още да се пазят в тайна, феновете и медиите вече тръпнат в очакване на още подробности около предстоящото събитие. Едно е сигурно – Джорджина и Кристиано ще превърнат своя специален ден в истински празник на любовта, стилa и блясъка.