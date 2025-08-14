Байерн Мюнхен не се отказва от Ник Волтемаде – Щутгарт държи на високата цена

Баварският гранд Байерн Мюнхен не спира да преследва една от най-горещите трансферни цели на лятото – германския национал Ник Волтемаде. 23-годишният нападател на Щутгарт се превърна в истинска ябълка на раздора между двата клуба, като интересът на шампионите към него не стихва, въпреки поредицата от неуспешни оферти, съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо.

В последния си опит да привлекат Волтемаде, Байерн предложи внушителните 60 милиона евро плюс процент от бъдеща продажба. Въпреки това, ръководството на Щутгарт категорично отхвърли и тази трета оферта, настоявайки за минимум 75 милиона евро, за да се раздели с голмайстора си.

Твърдата позиция на "швабите" предизвика бурна реакция от страна на агента на футболиста – Дани Бахман. Той публично обвини клуба, че нарушава предварителните договорки с неговия клиент.

Според близки до преговорите, Волтемаде вече е постигнал лична договорка с Байерн и е решен да облече екипа на "червените" на "Алианц Арена" още този сезон. Времето обаче изтича – Щутгарт е поставил краен срок за финализиране на сделката: събота, 16 август, когато двата отбора ще се изправят един срещу друг в битката за Суперкупата "Франц Бекенбауер". Ако до тогава не бъде постигнато споразумение, Байерн ще пренасочи усилията си към друга звезда – Кристофър Нкунку от Челси.