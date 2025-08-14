Атлетико Мадрид се прицелва в нов аржентински талант

Атлетико Мадрид е на път да подсили атаката си с още един аржентински национал. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, „дюшекчиите“ са влезли в интензивни разговори с Ювентус за трансфера на Николас Гонсалес – крилото, което впечатли с изявите си през последния сезон.

Преговорите между мадридчани и „бианконерите“ се водят за пълното откупуване на правата на 27-годишния нападател.

Гонсалес, който се присъедини към Ювентус миналото лято под наем от Фиорентина, наскоро бе закупен от торинския клуб за сума, надхвърляща 28 милиона евро. Договорът му с италианския гранд е валиден още четири години, което прави евентуалния трансфер още по-интересен за футболните анализатори.

През изминалата кампания Николас Гонсалес записа 38 участия във всички турнири, като реализира 5 попадения и асистира за още 4 гола. Освен клубните си успехи, той може да се похвали и с 43 мача за националния отбор на Аржентина – постижение, което допълнително повишава интереса към него.

Любопитен факт е, че Атлетико вече привлече друг аржентински национал това лято – Тиаго Алмада, с което клубът затвърждава стратегията си да залага на южноамерикански таланти.