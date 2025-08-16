Новини
Търсят терен за нов национален стадион

Търсят терен за нов национален стадион

16 Август, 2025 12:10

  • стадион-
  • национален стадион-
  • футбол-
  • иван пешев

Бюджетът на ведомството е увеличен с рекордните 40 милиона лева, предвидени за развитие на високи спортни постижения

Търсят терен за нов национален стадион - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

32 милиона лева ще инвестира Министерството на младежта и спорта в модернизация и изграждане на нова инфраструктура. Това заяви в специално интервю за bTV министър Иван Пешев. Бюджетът на ведомството е увеличен с рекордните 40 милиона лева, предвидени за развитие на високи спортни постижения и за олимпийска подготовка. Планът на министерството предвижда в рамките на мандата да бъдат изградени и реновирани над 60 спортни обекта в страната, пише "Тема спорт".

Тези пари са по програми от 2024 г. на общините, на 3 университета и няколко спортни клуба. Става въпрос за лекоатлетическата писта на стадион „Локомотив“, стадион „Марица“ в Пловдив, многофункционална зала в Елин Пелин, „Арена Созопол“ и още обекти.

Предстои обследване на комплекс Червено знаме и намиране на терен за нов национален стадион.

„С колегите от регионално министерство и столична община в момента сме създали работна група, за да намерим подходящ терен, който да е на добра локация. „Червено знаме“ е друг голям обект, може би до края на годината да започнем обследване, за да можем да направим преценка с федерациите, дали трябва да се разруши или да се търсят средства за изграждането на изцяло нови съоръжения“, каза за bTV министър Иван Пешев.

30 проверки в рамките на 6 месеца са установили 4 федерации със задължения в особено големи размери към спортното ведомство.

„Федерацията по вдигане на тежести беше първата, но успяхме максимално бързо да разсрочим тези задължения и софийският градски съд прие погасителния план. Федерацията по тенис също разсрочи задължението, федерацията по борба има задължения, както и федерацията по карате. Другите проверени федерации са със значително по-малки средства за възстановяване и те ги погасяват“, уточни още министърът.

„В момента добрия пример, който мога да дам – с колегите от кабинета отпуснахме 2 милиона лева на „Сердика спортни имоти“ за реконструкцията на част от съоръженията на „Къро“ , за да могат децата от спортно училище на ЦСКА да не им се налага да пътуват до Национална академия или до комплекса „Дианабад“, а да може съвсем близко до училището да имат съответната инфраструктура“, каза Пешев.


  • 1 Търсят терен за нова

    6 0 Отговор
    чекмеджарница за артъка от общ поръчки

    12:12 16.08.2025

  • 2 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    4 0 Отговор
    За едно пране на пари иде реч...

    12:13 16.08.2025

  • 3 Направете го !

    4 0 Отговор
    Направете го !

    На Малвините !

    12:14 16.08.2025

  • 4 Всичката

    6 0 Отговор
    Мара втасала , че и си я сресала !

    12:21 16.08.2025

  • 5 логика

    4 0 Отговор
    Не харчете пари за стадиони. Правете пътища и повишавайте тяхната безопасност.

    12:23 16.08.2025

  • 6 Неее

    4 0 Отговор
    Айййде, почнаха да дават пари и на гондзу да се ояжда...
    Б@@хти чудото...евала бе..
    Ма направете нов стадион бе...ще видиме как ще го пълните, ако не са концертите на световноизвестни певци! Кой ще иде да гледа тия некадърници от националния, дето падат и от най-жалките страни джуджета в Европа? Безплатно билети да давате, хората няма да ходят.
    Ако не е мултифункционален тип, с писта за лека атлетика и прилежащите съоръжения, се откажете! Ама ако сте решили да "вместите" тия пари за вас...то си е все тая какво ще правите...ясно е какво ще стане...

    12:35 16.08.2025

  • 7 Анонимен

    0 0 Отговор
    Кога за последно правеха нов национален стадион, та вече им трябва друг?

    12:45 16.08.2025

  • 8 Пешо

    0 0 Отговор
    А какво ще,стане с терена на стария?
    Просто питам!

    12:49 16.08.2025

