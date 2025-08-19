Новини
Илия Груев: Гордея се с първия си мач във Висшата лига

19 Август, 2025 17:23 602 6

Българинът записа първите си минути в елита на Англия

Илия Груев: Гордея се с първия си мач във Висшата лига - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След повече от десетилетие чакане, българският футбол отново се завърна на голямата сцена на английската Висша лига! Снощи Илия Груев официално записа първите си минути с екипа на Лийдс Юнайтед, слагайки край на 11-годишната пауза без българско присъствие в най-престижното футболно първенство в света.

Младият национал се появи на терена в 78-ата минута на двубоя срещу Евертън, а само мигове по-късно неговият отбор реализира победния гол от дузпа, с който Лийдс триумфира с минималното 1:0.

Емоциите на Груев бяха повече от видими – веднага след срещата той сподели радостта си с феновете чрез трогателна публикация в социалните мрежи, където благодари за подкрепата и изрази гордостта си от историческия момент.

"Страхотна победа за нас тази вечер пред невероятна публика! Гордея се с първия си мач във Висшата лига!", написа Груев в Инстаграм.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е,то си е за гордост

    6 0 Отговор
    Играл 12 минути.Я стани като Бербатов,пък тогава се гордей.

    Коментиран от #6

    17:32 19.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Голямата стара дама

    2 0 Отговор
    Изпадате.Дори с измислената дузпа.

    17:51 19.08.2025

  • 4 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    Колко мощна е медийната илюзиорна машина.Забавно е как се преекспонират професии,предимно спортни такива,за сметка на тези,чийто представители наистина биха могли да се гордеят в професионален и личен план - лекари, учители,учени.....какво толкова велико има в спортен план - някой бягал бързо,друг удрял силно,трети си играл с топка и т.н...Това заради което се прави се крие в латинските максими - хляиб и зрелища,разделяй и владей.... Ритнитопковец и шут печелят много повече от този,който спасява живот,изгражда личности,или с труда си е в полза на гражданското общество....правилно ли е това - определено не,но е в полза на тези,които живеят от пота и труда на хората,тези,които самовлюбено се опияняват от властта....Темата е дълга и много срамна...Що се отнася до този ритнитопковец - гордей се ,ма и се огледай - може да видиш,че няма какво толкоз да се гордееш...ти си част от миманса и пасианса на световният капитал....

    18:06 19.08.2025

  • 5 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Хаха изиграл 12 мин и се чувства ,че е звезда

    18:08 19.08.2025

  • 6 Ицо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е,то си е за гордост":

    А дали въобще е докоснал топката за тези 12 мин.?!

    18:08 19.08.2025

