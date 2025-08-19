Илия Груев: Гордея се с първия си мач във Висшата лига

След повече от десетилетие чакане, българският футбол отново се завърна на голямата сцена на английската Висша лига! Снощи Илия Груев официално записа първите си минути с екипа на Лийдс Юнайтед, слагайки край на 11-годишната пауза без българско присъствие в най-престижното футболно първенство в света.
Младият национал се появи на терена в 78-ата минута на двубоя срещу Евертън, а само мигове по-късно неговият отбор реализира победния гол от дузпа, с който Лийдс триумфира с минималното 1:0.
Емоциите на Груев бяха повече от видими – веднага след срещата той сподели радостта си с феновете чрез трогателна публикация в социалните мрежи, където благодари за подкрепата и изрази гордостта си от историческия момент.
"Страхотна победа за нас тази вечер пред невероятна публика! Гордея се с първия си мач във Висшата лига!", написа Груев в Инстаграм.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е,то си е за гордост
Коментиран от #6
17:32 19.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Голямата стара дама
17:51 19.08.2025
4 Наивник на средна възраст
18:06 19.08.2025
5 Красимир Петров
18:08 19.08.2025
6 Ицо
До коментар #1 от "Е,то си е за гордост":А дали въобще е докоснал топката за тези 12 мин.?!
18:08 19.08.2025