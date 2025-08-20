Новини
Шефилд Юнайтед с интерес към бранител на ЦСКА

Шефилд Юнайтед с интерес към бранител на ЦСКА

20 Август, 2025 18:33

Адриан Лапеня в полезрението на "остриетата"

Шефилд Юнайтед с интерес към бранител на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Английският клуб Шефилд Юнайтед насочва поглед към българската efbet Лига, като този път фокусът пада върху централния защитник на ЦСКА – Адриан Лапеня. Според информация на “Sportsboom”, ръководството на "остриетата" активно проучва възможността да привлече испанския бранител, с цел да укрепи разклатената си отбрана след неубедителното начало на сезона във Висшата лига.

Лапеня, който впечатлява с опита си както в испанския, така и в българския футбол, се очертава като потенциален ключов трансфер за Шефилд Юнайтед. Треньорът Рубен Селес е изправен пред сериозен натиск да подобри представянето на тима, след като резултатите до момента не оправдават очакванията на феновете и ръководството. Именно затова английският клуб следи отблизо ситуацията около Лапеня в ЦСКА, надявайки се, че евентуалното му привличане ще донесе стабилност и сигурност в защитната линия.

Шефилд Юнайтед вече има опит с трансфери от България. През последните месеци клубът привлече Михаил Полендаков от Септември София, а преди това към състава се присъединиха и двама футболисти на Ботев Пловдив – Кристиан Нвачукву през зимата и Ехидже Укаки през лятото. Тази тенденция ясно показва, че английският тим вижда сериозен потенциал в българското първенство и не се колебае да инвестира в млади и перспективни играчи от региона.


