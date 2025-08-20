Новини
Големите имена отпаднаха: Алкарас и Джокович изненадващо извън смесените двойки на US Open

20 Август, 2025 18:58 504 0

Пегула и Дрейпър затвърдиха доминацията си

Големите имена отпаднаха: Алкарас и Джокович изненадващо извън смесените двойки на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващ обрат беляза началото на обновения турнир по смесени двойки на US Open в Ню Йорк, след като двама от най-ярките звезди на световния тенис – Карлос Алкарас и Новак Джокович – напуснаха надпреварата още в първия кръг. Състезанието, което предшества старта на основната схема на сингъл, вече поднесе куп изненади и обещава още драматични сблъсъци.

Испанският талант Алкарас, в тандем с британката Ема Радукану, не успя да се противопостави на фаворитите Джесика Пегула и Джак Дрейпър. Американско-британската двойка демонстрира отлична сработка и надделя с категорични 4-2, 4-2.

В следващия етап Пегула и Дрейпър затвърдиха доминацията си, елиминирайки безапелационно руската комбинация Мира Андреева и Даниил Медведев, които по-рано бяха спрели сръбския дует Олга Данилович и Новак Джокович.

Полуфиналите обещават истински фойерверки, тъй като Пегула и Дрейпър ще се изправят срещу третите поставени – Ига Швьонтек и Каспер Рууд. Полякинята Швьонтек пристига в Ню Йорк в блестяща форма, след като триумфира на турнирите в Синсинати и Уимбълдън, което я превръща в една от големите фаворитки за трофея.

В другия полуфинал ще видим сблъсък между американската двойка Даниел Колинс и Крисчън Харисън и действащите шампиони от Италия – Сара Ерани и Андреа Вавасори. Италианците ще се опитат да защитят титлата си срещу амбициозните домакини.

Любопитен обрат настъпи и около световния номер 1 Яник Синер. Италианецът първоначално трябваше да участва с Ема Наваро, а след това с Катерина Синякова, но в крайна сметка се отказа от турнира, след като не успя да завърши финала в Синсинати срещу Алкарас. За щастие, Синер няма сериозни здравословни проблеми и се очаква да бъде в пълна готовност за защита на титлата си на Флъшинг Медоус.


