Росен Барчовски пое отговорността за представянето на националния отбор по баскетбол

21 Август, 2025 06:57 425 0

България загуби от Нидерландия и не успяха да се класира за същинските пресявки на световното

Росен Барчовски пое отговорността за представянето на националния отбор по баскетбол - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекционерът Росен Барчовски пое отговорността за представянето на българския национален отбор по баскетбол за мъже в предварителните квалификации за световното първенство в Катар през 2027 година. „Лъвовете“ допуснаха поражение срещу Нидерландия със 70:97 в последен мач от група F, с което не успяха да се класират за същинските пресявки на Мондиала.

Пред bTV Sport опитният специалист коментира защо националите не успяха да продължат напред.

"Не искам да обвинявам, когото и да било, най-малко федерацията и отбора. Аз поемам цялата отговорност. Тази квалификация, за съжаление, беше загубена още преди да започне. Имам предвид, че имахме големи проблеми в селекцията. Разчитахме, че ще можем и с по-млад състав, и няма да са толкова класни и двата отбора, но спрямо нас в момента са по-класни. Това е реалността.“

"Бог ми е свидетел, че направих абсолютно всичко възможно. Аз имам много обяснения, но ще излезе като оправдание, а няма нужда от това. Ще си почина няколко дни и ще проведа разговор с президента на федерацията Георги Глушков, за да обсъдим цялата ситуация. В момента не искам да казвам нищо“, добави той.

"Няма нито един, който да ми е казал - уморен съм, нямам желание, искам да си почина. Проблемът дойде изключително от надеждата ми, че Александър Везенков ще играе, че Йордан Минчев ще играе в цялата квалификация, че Брандън Йънг ще свърши работа. Той не само, че не свърши, но и не игра“, поясни наставникът.

"Трябва да се извлече от всичко полза. Основната е, че много играчи се докоснаха до европейския баскетбол, до това какво е национален отбор и каква е отговорността“, завърши Барчовски.


