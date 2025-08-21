Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона стартира преговори за удължаване на договора на Френки де Йонг

Барселона стартира преговори за удължаване на договора на Френки де Йонг

21 Август, 2025 07:26 447 0

  • барселона -
  • старт -
  • разговорите -
  • договор-
  • полузащитник-
  • френки де йонг-
  • себастиен ледюр-
  • деко

В последните месеци отношенията между футболиста и каталунския гранд се затоплиха осезаемо

Барселона стартира преговори за удължаване на договора на Френки де Йонг - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона официално даде старт на разговорите за новия договор на своя ключов полузащитник Френки де Йонг. Според информация на испанското издание „El Chiringuito“, новият представител на нидерландския национал, Себастиен Ледюр, е провел важна среща със спортния директор на „блаугранас“ – Деко, в тренировъчната база на клуба.

След като миналата седмица бе финализирано удължаването на контракта на Жул Кунде, ръководството на Барса насочи цялото си внимание към бъдещето на Де Йонг. Очаква се съвсем скоро да бъде обявено и новото споразумение с Ерик Гарсия, което подчертава амбицията на клуба да задържи основните си играчи.

В последните месеци отношенията между Френки де Йонг и каталунския гранд се затоплиха осезаемо. Самият футболист неведнъж е изразявал задоволството си от престоя си на „Камп Ноу“, като по време на лятното турне в Азия потвърди, че комуникацията с ръководството е на отлично ниво. Въпреки това, процесът по подновяване на договора се забави заради смяната на агент – Де Йонг се раздели с предишния си представител по лични причини, което временно стопира преговорите.

Очакванията са новият контракт да обвърже Френки де Йонг с Барселона до 2028 година, удължавайки настоящото му споразумение с още две години.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ