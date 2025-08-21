Барселона стартира преговори за удължаване на договора на Френки де Йонг

Барселона официално даде старт на разговорите за новия договор на своя ключов полузащитник Френки де Йонг. Според информация на испанското издание „El Chiringuito“, новият представител на нидерландския национал, Себастиен Ледюр, е провел важна среща със спортния директор на „блаугранас“ – Деко, в тренировъчната база на клуба.

След като миналата седмица бе финализирано удължаването на контракта на Жул Кунде, ръководството на Барса насочи цялото си внимание към бъдещето на Де Йонг. Очаква се съвсем скоро да бъде обявено и новото споразумение с Ерик Гарсия, което подчертава амбицията на клуба да задържи основните си играчи.

В последните месеци отношенията между Френки де Йонг и каталунския гранд се затоплиха осезаемо. Самият футболист неведнъж е изразявал задоволството си от престоя си на „Камп Ноу“, като по време на лятното турне в Азия потвърди, че комуникацията с ръководството е на отлично ниво. Въпреки това, процесът по подновяване на договора се забави заради смяната на агент – Де Йонг се раздели с предишния си представител по лични причини, което временно стопира преговорите.

Очакванията са новият контракт да обвърже Френки де Йонг с Барселона до 2028 година, удължавайки настоящото му споразумение с още две години.