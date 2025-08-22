Ботевград приема мачове на Апоел Тел Авив в Евролигата

Ботевград ще посрещне част от домакинските срещи на израелския баскетболен гранд Апоел Тел Авив в престижната Евролига.

Причината за тази необичайна рокада е продължаващият военен конфликт в ивицата Газа, който принуди отбора да търси сигурно убежище извън родината си. Според информация на "Спортал", модерната "Арена Ботевград" ще бъде арена на три ключови сблъсъка: срещу европейския колос Реал Мадрид на 25 ноември, срещу френския Лион-Вильорбан на 5 декември, както и срещу испанския Валенсия на 5 февруари 2026 година.

Не се изключва възможността още един двубой да бъде изигран именно в Ботевград, което допълнително ще затвърди позицията на града като важен баскетболен център в региона.

Останалите домакински мачове на Апоел Тел Авив ще се проведат в столичната "Арена София", която също ще приеме част от баскетболните емоции на израелския тим.