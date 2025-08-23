Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер привлече френски халф

Интер привлече френски халф

23 Август, 2025 13:38 326 0

  • интер -
  • халф -
  • анди диуф -
  • ланс-
  • футболис-
  • лига 1

Анди Диуф идва от Ланс

Интер привлече френски халф - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Италианският Интер привлече френския халф Анди Диуф от Ланс, пише агенция ДПА, цитирана от БТА.

22-годишният футболист прекара два сезона в отбора от френската Лига 1, където записа 68 мача, отбеляза два гола и беше сребърен медалист с Франция на Олимпийските игри в Париж през 2024-а.

Диуф, който започна кариера при мъжете в Рен, преди да се присъедини към швейцарския Базел под наем за сезон 2022/2023, призна, че е поласкан да премине в миналнския гранд.

В интервю на уебсайта на Интер, Анди Диуф коментира: "Интер е клуб с богата история. Веднага щом чух новината, не се замислих и нямаше никакво съмнение за мен дали да избера този клуб. Чест е да бъда тук. Да бъда футболист на Интер означава много. Изключително много се гордея и нямам търпение да стъпя на терена на Сан Сиро."

В Швейцария полузащитникът записа 57 двубоя и отбеляза три гола, всички в Лигата на конференциите, където беше награден за най-добър млад футболист в турнира.

Анди Диуф дебютира с екипа на Ланс в Шампионската лига през есента на 2023 година, участвайки в мачовете срещу Севиля и Арсенал.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ