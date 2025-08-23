Интер привлече френски халф

Италианският Интер привлече френския халф Анди Диуф от Ланс, пише агенция ДПА, цитирана от БТА.

22-годишният футболист прекара два сезона в отбора от френската Лига 1, където записа 68 мача, отбеляза два гола и беше сребърен медалист с Франция на Олимпийските игри в Париж през 2024-а.

Диуф, който започна кариера при мъжете в Рен, преди да се присъедини към швейцарския Базел под наем за сезон 2022/2023, призна, че е поласкан да премине в миналнския гранд.

В интервю на уебсайта на Интер, Анди Диуф коментира: "Интер е клуб с богата история. Веднага щом чух новината, не се замислих и нямаше никакво съмнение за мен дали да избера този клуб. Чест е да бъда тук. Да бъда футболист на Интер означава много. Изключително много се гордея и нямам търпение да стъпя на терена на Сан Сиро."

В Швейцария полузащитникът записа 57 двубоя и отбеляза три гола, всички в Лигата на конференциите, където беше награден за най-добър млад футболист в турнира.

Анди Диуф дебютира с екипа на Ланс в Шампионската лига през есента на 2023 година, участвайки в мачовете срещу Севиля и Арсенал.