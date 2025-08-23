ЦСКА 1948 привлича бивш капитан на Фортуна Дюселдорф

ЦСКА 1948 направи сериозен ход на трансферния пазар, като си осигури услугите на Андре Хофман – доказан централен защитник с впечатляваща визитка от германския футбол.

Новината бе потвърдена от основния спонсор на клуба Цветомир Найденов, който не скри задоволството си от новото попълнение.

32-годишният Хофман пристига в София като свободен агент, след като приключи дългогодишния си престой във Фортуна Дюселдорф. В продължение на осем сезона той бе ключова фигура в отбраната на немския тим, а през последните години носеше и капитанската лента във Втора Бундеслига.

С богатия си опит от 89 мача в елитната Първа Бундеслига и цели 170 двубоя във второто ниво на германския футбол, Хофман се очертава като истински стълб в защитата на „червените“.

Освен това, той е бивш национал на Германия до 21 години, което допълнително подчертава класата и лидерските му качества.

„Опитният майстор“, както го нарече Найденов в социалните мрежи, се очаква да внесе стабилност и увереност в състава на ЦСКА 1948. Привличането на Хофман е поредната стъпка в амбициозната стратегия на клуба за изграждане на конкурентен отбор, готов да се бори за челните позиции в българското първенство.