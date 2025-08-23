Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА 1948 привлича бивш капитан на Фортуна Дюселдорф

ЦСКА 1948 привлича бивш капитан на Фортуна Дюселдорф

23 Август, 2025 14:08 513 0

  • цска 1948 -
  • трансфер-
  • андре хофман -
  • централен защитник-
  • визитка -
  • германския футбол-
  • цветомир найденов-
  • фортуна дюселдорф

Андре Хофман е играч с голям опит

ЦСКА 1948 привлича бивш капитан на Фортуна Дюселдорф - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 направи сериозен ход на трансферния пазар, като си осигури услугите на Андре Хофман – доказан централен защитник с впечатляваща визитка от германския футбол.

Новината бе потвърдена от основния спонсор на клуба Цветомир Найденов, който не скри задоволството си от новото попълнение.

32-годишният Хофман пристига в София като свободен агент, след като приключи дългогодишния си престой във Фортуна Дюселдорф. В продължение на осем сезона той бе ключова фигура в отбраната на немския тим, а през последните години носеше и капитанската лента във Втора Бундеслига.

С богатия си опит от 89 мача в елитната Първа Бундеслига и цели 170 двубоя във второто ниво на германския футбол, Хофман се очертава като истински стълб в защитата на „червените“.

Освен това, той е бивш национал на Германия до 21 години, което допълнително подчертава класата и лидерските му качества.

„Опитният майстор“, както го нарече Найденов в социалните мрежи, се очаква да внесе стабилност и увереност в състава на ЦСКА 1948. Привличането на Хофман е поредната стъпка в амбициозната стратегия на клуба за изграждане на конкурентен отбор, готов да се бори за челните позиции в българското първенство.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ