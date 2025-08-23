Новини
Монтана приема Септември София в търсене на първи успех

23 Август, 2025 15:34 281 0

Двуоят е от 19:00 часа днес

Монтана приема Септември София в търсене на първи успех - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В първия мач от съботната програма на 6-ия кръг на efbet Лига Монтана приема Септември София. Двубоят между 15-ия и 14-ия в класирането ще се проведе на стадион "Огоста" и стартира в 19:00 ч. Главен съдия на сблъсъка е Денислав Сталев. Мачът може да бъде проследен на живо в ефира на Диема спорт.

Монтана все още няма победа след завръщането си в efbet Лига, като "сините" имат две точки след пет мача. Лошият старт доведе и до смяна на старши треньора, като новият наставник Анатоли Нанков дебютира в предходния кръг със загуба 1:2 от ЦСКА 1948. Ден преди двубоя със Септември Монтана представи и нов играч в лицето на хърватския централен защитник Ариан Мършуля.

Септември дочака първия си успех през новия сезон в елита, като го постигна в предходния кръг при домакинското 2:1 срещу друг новак - Добруджа. Септемврийци също представиха ново попълнение ден преди мача - мадагаскарското национално крило Николас Фонтейн, закупен с трансферна сума от белгийския Локерен. Софиянци са тимът с най-лоша защита дотук през кампанията - 13 допуснати гола в 5 срещи.

Последният мач между двата тима се игра през месец май 2024 г. във Втора лига, когато отново на стадион "Огоста" Септември надделя над Монтана с 2:0 след голове на Борислав Маринов и Николай Дросев. През юни 2017 г. пък играят плейоф за място в елита, който отново е спечелен от софиянци, този път с 2:1. На стадион "Локомотив" в Пловдив точни за септемврийци са Борис Галчев и Янко Ангелов, а за тима от Северозапада се разписва Атанас Илиев. С този мач Септември прави завръщането си в елита след 18-годишна пауза.


