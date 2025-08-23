Драматичен финал на "Тича": Локомотив Пловдив измъкна точка от Черно море в последните секунди

Черно море и Локомотив Пловдив завършиха при резултат 1:1 в двубой от шестия кръг на Първа лига, игран във Варна. Двата тима предложиха на феновете зрелище до последния съдийски сигнал, а равенството дойде след късен гол в добавеното време.

Домакините от Черно море поведоха в 29-ата минута, когато младият Георги Лазаров се разписа след отлично подаване на Асен Дончев.

"Моряците" контролираха играта през по-голямата част от срещата и изглеждаха близо до трите точки, но така и не стигнаха до тях. Във втората минута на продължението Адриан Кова от Локомотив Пловдив се възползва от разбъркване в наказателното поле и донесе ценна точка за "смърфовете".

След този драматичен развой, Черно море събра 12 точки и заема четвъртото място във временното класиране на Първа лига. Локомотив Пловдив също има 12 пункта и се нарежда на 3-та позиция.

Стартови състави:

Черно море: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 15. Даниел Мартин, 24. Давид Телеш, 11. Жоао Педро, 39. Николай Златев, 10. Асен Чандъров, 19. Георги Лазаров, 71. Васил Панайотов (к)



Треньор: Илиан Илиев







Локомотив Пловдив: 33. Боян Милосавлевич, 2. Адриан Кова, 21. Енцо Еспиноса, 22. Ивайло Иванов, 14. Димитър Илиев (к), 94. Каталин Иту, 12. Ефе Али, 5. Тодор Павлов, 32. Мартин Русков, 10. Джани Политино, 39. Парвиз Умарбаев



Треньор: Душан Косич