Скандален транспарант на фенове на Кристъл Палас разбуни духовете в Премиър лийг

Горещи страсти и напрежение белязаха двубоя между Нотингам Форест и Кристъл Палас на стадион „Селхърст Парк“ в неделната вечер, след като привърженици на домакините разпънаха провокативен транспарант, насочен директно към собственика на гостите – Евангелос Маринакис.

По време на срещата, която привлече вниманието на цяла Англия, феновете на Кристъл Палас изненадаха всички с плакат, изобразяващ Маринакис в скандална сцена – той държи пистолет, насочен към главата на полузащитника на Форест Морган Гибс-Уайт. Към това се добавя и балонче с ироничен надпис: „Г-н Маринакис не участва в изнудване, уреждане на мачове, трафик на наркотици или корупция!“, което допълнително разпали страстите на терена и извън него.

На скандалния транспарант се виждат още куфар, пълен с пари, предполагаем делегат на УЕФА, бившият собственик на Палас Джон Текстър, изобразен като клоун, както и кораб, носещ името на гръцкия бизнесмен.

Този артистичен, но и провокативен колаж предизвика бурни реакции сред феновете и ръководството на Нотингам Форест. След инцидента, от клуба на гостите изразиха остро възмущение и настояха за намеса на Футболната асоциация на Англия (ФА).

Според информация на The Athletic, ФА вече е започнала официално разследване по случая, като се очаква да бъдат взети мерки срещу домакините заради поведението на техните запалянковци. Към момента не е ясно какви санкции могат да бъдат наложени на Кристъл Палас, но инцидентът със сигурност ще остане в центъра на вниманието през следващите дни.