Новини
Спорт »
Световен футбол »
Скандален транспарант на фенове на Кристъл Палас разбуни духовете в Премиър лийг

Скандален транспарант на фенове на Кристъл Палас разбуни духовете в Премиър лийг

25 Август, 2025 17:46 843 0

  • нотингам форест -
  • кристъл палас-
  • стадион -
  • привърженици -
  • транспарант-
  • собственика -
  • евангелос маринакис-
  • изнудване-
  • уреждане на мачове-
  • трафик на наркотици-
  • корупция

Привърженици разпънаха провокативен транспарант, насочен директно към собственика на Нотингам Форест – Евангелос Маринакис

Скандален транспарант на фенове на Кристъл Палас разбуни духовете в Премиър лийг - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Горещи страсти и напрежение белязаха двубоя между Нотингам Форест и Кристъл Палас на стадион „Селхърст Парк“ в неделната вечер, след като привърженици на домакините разпънаха провокативен транспарант, насочен директно към собственика на гостите – Евангелос Маринакис.

По време на срещата, която привлече вниманието на цяла Англия, феновете на Кристъл Палас изненадаха всички с плакат, изобразяващ Маринакис в скандална сцена – той държи пистолет, насочен към главата на полузащитника на Форест Морган Гибс-Уайт. Към това се добавя и балонче с ироничен надпис: „Г-н Маринакис не участва в изнудване, уреждане на мачове, трафик на наркотици или корупция!“, което допълнително разпали страстите на терена и извън него.

На скандалния транспарант се виждат още куфар, пълен с пари, предполагаем делегат на УЕФА, бившият собственик на Палас Джон Текстър, изобразен като клоун, както и кораб, носещ името на гръцкия бизнесмен.

Този артистичен, но и провокативен колаж предизвика бурни реакции сред феновете и ръководството на Нотингам Форест. След инцидента, от клуба на гостите изразиха остро възмущение и настояха за намеса на Футболната асоциация на Англия (ФА).

Според информация на The Athletic, ФА вече е започнала официално разследване по случая, като се очаква да бъдат взети мерки срещу домакините заради поведението на техните запалянковци. Към момента не е ясно какви санкции могат да бъдат наложени на Кристъл Палас, но инцидентът със сигурност ще остане в центъра на вниманието през следващите дни.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ