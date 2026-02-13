Новини
Украйна е източник на сила и устойчивост за Европа, заяви Андрий Сибига в Мюнхен
  Тема: Украйна

Украйна е източник на сила и устойчивост за Европа, заяви Андрий Сибига в Мюнхен

13 Февруари, 2026 12:36 731 45

Киев настоява за нова архитектура на сигурността с Украйна като неразделна част от европейската отбранителна система

Украйна е източник на сила и устойчивост за Европа, заяви Андрий Сибига в Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна днес е ключов фактор за силата и стабилността на Европа. Това заяви външният министър на страната Андрий Сибига при откриването на Украинския дом в Мюнхен - събитие, организирано от Фонда на Виктор Пинчук, съобщава РБК-Украйна, предава Фокус.

По думите на Сибига светът вече се намира в нова епоха, в която отделянето на европейската сигурност е останало в миналото. Според него е настъпил моментът Европа да изгради собствена вътрешна сила, а това може да стане единствено с участието на Украйна като неразделна част от новата архитектура на сигурността на континента.

„Разполагаме с достатъчно собствена сила. Нужно е само да го признаем - и Украйна е ключов източник на тази истинска европейска сила“, подчерта министърът.

Сибига посочи още, че в цялата страна са създадени т.нар. „Точки на непобедимост“ - центрове за устойчивост, в които гражданите получават топлина, електричество и подкрепа в моменти, когато Русия се опитва да разруши нормалния живот.

Той изрази желание Украинският дом в Мюнхен също да се превърне в своеобразна „Точка на непобедимост“ в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността - място за ясно мислене, солидарност и действия. „Днес Украйна е Точка на непобедимостта на Европа - нейният главен център на устойчивост“, заяви Сибига.

По-рано беше съобщено, че европейски държави обсъждат създаването на нов военен съюз като алтернатива на НАТО, в който би могла да бъде включена и Украйна.


Украйна
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    39 8 Отговор
    У...йна е една бездънна яма в която потъват милиарди и хиляди животи❗

    Коментиран от #36

    12:38 13.02.2026

  • 2 Да бе да...?!

    28 8 Отговор
    Точно обратното е!

    12:38 13.02.2026

  • 3 Мъни мъни мъни, животът е пари.

    31 6 Отговор
    ...и ако може някое ойро да дадете...

    12:38 13.02.2026

  • 4 хсбн

    29 8 Отговор
    Спрете се вече ве , хора не останаха в таз Украйна, не ми се мисли как живеят там хората в разни мазете.

    12:39 13.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 пешо

    32 2 Отговор
    в МЮНХЕН е добре но на фронта е зле , що не си на фронта

    12:40 13.02.2026

  • 7 Медведев Атома

    29 4 Отговор
    ..."Киев настоява"...ах,Владимир...защо ги жалиш,Владимир.

    12:40 13.02.2026

  • 8 Ужас

    34 3 Отговор
    Европа е разсипана заради Украйна! Всички страдаме и плащаме!

    Коментиран от #40

    12:41 13.02.2026

  • 9 горски

    32 2 Отговор
    Гьобелс да си яде ушите,тези нямат стигане.....

    12:41 13.02.2026

  • 10 Факти

    29 2 Отговор
    Украйна е източник на главоболия и устойчивост в разходите на Европа, заяви Андрий Сибига в Мюнхен

    12:41 13.02.2026

  • 11 пешо

    18 2 Отговор
    как може да умираш за хунтата като гледаш жената на зеления в какъв разкош живее

    12:42 13.02.2026

  • 12 И Киев е Руски

    17 2 Отговор
    А от къде Сибига ще намери източник на сила за да го вдигне.Тоя е приключил играта освен някой русофоб да му помогне

    12:43 13.02.2026

  • 13 Не я мислете Украйна ще влезне

    5 26 Отговор
    Ами със Русия какво ще се случи това никой не знае
    Пакли ще се разпадне
    Пак ли ще спят със прасетата?

    Коментиран от #21, #22

    12:43 13.02.2026

  • 14 Ццц

    20 1 Отговор
    Заглавието разсмива достатъчно, за да четем статията. Украйна е една бездънна кл0ака, която даде доволна засилка на ЕС по наклона към пропастта.

    12:46 13.02.2026

  • 15 Подправения кантар

    16 1 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    12:46 13.02.2026

  • 16 Подправения кантар

    15 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:46 13.02.2026

  • 17 Подправения кантар

    6 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #30

    12:46 13.02.2026

  • 18 хехе

    13 0 Отговор
    мухаха това ми звучи като черен хумор

    12:46 13.02.2026

  • 19 Подправения кантар

    14 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:46 13.02.2026

  • 20 В.В.П.

    2 17 Отговор
    Нито Покровск дават, нито Купянск, за Донбас да не говорим, лоши хора ейййй, заради тях се осрх.
    Ме, пред целият свят, три дневното СВО навърши четири години.

    12:46 13.02.2026

  • 21 Ти не мисли Русия

    16 1 Отговор

    До коментар #13 от "Не я мислете Украйна ще влезне":

    Ами да видим Путин ще остави ли Украйна като държава.Той е заложил всичко на това СВО.

    Коментиран от #33

    12:47 13.02.2026

  • 22 Подправения кантар

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Не я мислете Украйна ще влезне":

    Пръво се научи да пишеш и тогава коментирай

    12:49 13.02.2026

  • 23 Ива

    12 0 Отговор
    Украйна е източник на корупция и фашизъм !Не я подкрепям !

    12:50 13.02.2026

  • 24 гост

    13 0 Отговор
    Украинската хунта е престъпен патологичен субект, тъмен, бездушен, аморален, циничен притворен и коварен спрямо собствения си народ!

    12:50 13.02.2026

  • 25 А ти си дрът-бездетен пръч!

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бащата на някаква Саяна":

    Който всеки ден папагали едно и също!

    12:51 13.02.2026

  • 26 хахаха

    10 0 Отговор
    ха ха ха - без украина европа ще престане да съществува и за това бързо дайте 800 000 милиарда на първо време

    12:51 13.02.2026

  • 27 разбрахме

    8 0 Отговор
    значи човешките органи и малкоте сирачета са сила и устойчивуст за вас ! защото украйна друго не дава на европа за момента

    12:52 13.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 "И петролната рафинерия

    3 9 Отговор
    на "Лукойл" във Волгоград спря рябота след успешна среднощна атака на украински дронове. Унищожена е инсталацията за първична преработка на петрол AVT-1 с капацитет 18 600 тона на ден. Избухналия огромен пожар е причинил допълнителни щети. Това е довело до пълно затваряне на рафинерията, пише Reuters."

    12:53 13.02.2026

  • 30 Ха-ха

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Подправения кантар":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #34

    12:54 13.02.2026

  • 31 8888

    11 0 Отговор
    да преведа: ние сме бездънна яма за пари, давайте ни за да "ви пазим от русия" с избиването на нашия народ, нищо че русия не мисли да напада Европа и това би било трета световна и ядрена воина в която Украйна няма значение така или иначе

    12:54 13.02.2026

  • 32 Никой

    11 0 Отговор
    Те ги мързи да гледат - събуждане - в 11-00 - закуска и още едно поспиване. Така - до към 16-00 часа. След това - просия от някъде.

    Не изглеждат преуморени. Навремето Украйна крадеше от газовите си тръби - тоест - това - което е за Западна Европа - минаваше по територии и на Украйна и те - го крадяха - крадяха от Русия на практика. Това е същността им - като вземем предвид и казаците им - които са плячкаджии.

    Ако ги допуснем в Европа - това ще е катастрофа. Те са паразити - а точно сега не можем и ние да се оправим.

    12:56 13.02.2026

  • 33 Ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Ти не мисли Русия":

    Ама след три дена ли?.....

    12:56 13.02.2026

  • 34 8888

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ха-ха":

    а кой каза че са 7 пъти повече? Зеленски дето още разправя че са 40 000 украинци, и по 30 не ден за 4 години, или IWS който мислят че атакуващия първо с ракети, после с артилерия и накрая с дронове губи повече от атакувания който очевидно отстъпва.

    12:56 13.02.2026

  • 35 гост

    8 2 Отговор
    Що ли им пишете глупостите на тези!Те не знаят на кой свят са вече.

    12:56 13.02.2026

  • 36 Нямат край

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    12:59 13.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ИСТИНАТА

    5 2 Отговор
    Кметът на село Гинци, който е извикан, като поемно лице,
    твърди, че ДАНС са били преди полицаите-дознатели,
    коено е грубо нарушение на закона!

    Защо ДАНС умишлено са нарушили закона?

    Какви доказателства са зачистили ДАНС?
    Има ли нещо общо агент Буда
    с разкрития от убитите рейнджъри наркоканал край Петрохан

    12:59 13.02.2026

  • 39 Е при това положение –

    5 0 Отговор
    ше чекаме "У края тези", да бранят и Гренландия, @Бембеландия и Кючук-Парижжжжж. Ай да ни е ЧЕ-СТИ-ТО. Ма верно си е ГОР-чи-во у тоз ЕУ!

    13:02 13.02.2026

  • 40 ......

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ужас":

    Ами напишете едно писмо на Путин и му скарайте защо атакува. Кажете му, че страдате :)))

    13:02 13.02.2026

  • 41 🤣🤣🤣

    0 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    13:04 13.02.2026

  • 42 Някой

    5 1 Отговор
    Тъй, тъй. Умря циганката, дето ви хвали, и почнахте сами.
    И едни двулични, омразни на народите си политици, ви ръкопляскаха в захлас.
    Freak show!

    13:04 13.02.2026

  • 43 жоро

    6 1 Отговор
    Украйна е развъдник на неонацисти който трябва да бъде смазан и денацифициран!

    13:05 13.02.2026

  • 44 Да бе да

    1 0 Отговор
    Укра е една подла и лъжлива, корумпирана финансова черна дупка. Изнудват другите по света да им купуват златни тоалетни чинии... Имоти по света и много бело. Нещо особено. Просто хазарска наглост и простотия. Добре позната още от древността.

    13:18 13.02.2026

  • 45 Артилерист

    0 0 Отговор
    По последни данни за войната Украйна е напълно смляна. Киев, Одеса и др. градове са светели като след ядрен удар по тях. Мощният светлинен ефект се е получил вследствие на поразяване на електрически подстанции и станалите мощни къси съединения. Украйна е почти лишена от ток и вода. И то трайно този път. Отделно на масирани удари са подложени железниците и по-точно подвижния им състав. Няма снабдяване на фронта с тежка военна техника и др. необходими товари. Лишаването на Украйна от ток и вода е заимствано от американците. След като бомбардираха безогледно Югославия 78 денонощия на Милошевич е поставен ребром въпроса: или капитулираш веднага, или страната ти загива без ток и вода! Преди последните удари руснаците стигнаха до 60% поразяване на електрическата система. Останалите 40% са достатъчни за снабдяване на населението с ток, но режима на Зеленски не го дава на хората да се топлят, а го използва за военни нужди. И следва пълно изключване. Хората да се сърдят на Зеленски и режима му...

    13:20 13.02.2026

