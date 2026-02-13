Украйна е източник на сила и устойчивост за Европа, заяви Андрий Сибига в Мюнхен

Украйна днес е ключов фактор за силата и стабилността на Европа. Това заяви външният министър на страната Андрий Сибига при откриването на Украинския дом в Мюнхен - събитие, организирано от Фонда на Виктор Пинчук, съобщава РБК-Украйна, предава Фокус.
По думите на Сибига светът вече се намира в нова епоха, в която отделянето на европейската сигурност е останало в миналото. Според него е настъпил моментът Европа да изгради собствена вътрешна сила, а това може да стане единствено с участието на Украйна като неразделна част от новата архитектура на сигурността на континента.
„Разполагаме с достатъчно собствена сила. Нужно е само да го признаем - и Украйна е ключов източник на тази истинска европейска сила“, подчерта министърът.
Сибига посочи още, че в цялата страна са създадени т.нар. „Точки на непобедимост“ - центрове за устойчивост, в които гражданите получават топлина, електричество и подкрепа в моменти, когато Русия се опитва да разруши нормалния живот.
Той изрази желание Украинският дом в Мюнхен също да се превърне в своеобразна „Точка на непобедимост“ в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността - място за ясно мислене, солидарност и действия. „Днес Украйна е Точка на непобедимостта на Европа - нейният главен център на устойчивост“, заяви Сибига.
По-рано беше съобщено, че европейски държави обсъждат създаването на нов военен съюз като алтернатива на НАТО, в който би могла да бъде включена и Украйна.
