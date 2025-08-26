Новини
Илиан Илиев обяви пълния списък с футболисти за квалификациите с Испания и Грузия

Илиан Илиев обяви пълния списък с футболисти за квалификациите с Испания и Грузия

26 Август, 2025 17:06 532 4

Повиканите вратари са Димитър Мито, Иван Дюлгеров и Светослав Вуцов

Илиан Илиев обяви пълния списък с футболисти за квалификациите с Испания и Грузия - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България Илиан Илиев обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за първите два мача от квалификационната кампания за Мондиал 2026. На 4 септември “лъвовете” посрещат Испания на стадион “Васил Левски” в София от 21:45 ч., а на 7 септември гостуват на Грузия на стадион “Борис Пайчадзе” в Тбилиси от 17:00 ч. местно време (16:00 ч. българско).

Ето и пълния списък с повиканите играчи:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Иван Дюлгеров (Шериф), Светослав Вуцов (Левски)

Защитници:

Алекс Петков (Кифисия), Росен Божинов (Роял Антверп), Християн Петров (Хееренвеен), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Кристиан Димитров (Левски), Антон Недялков (Лудогорец), Николай Минков (Ботев Пловдив), Живко Атанасов (Черно море), Емил Ценов (ЦСКА 1948)

Полузащитници:

Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Георги Миланов (Динамо Букурещ), Станислав Шопов (Осиек), Марин Петков (Левски), Васил Панайотов (Черно море), Ивайло Чочев (Лудогорец), Светослав Ковачев (Арда)

Нападатели:

Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Лукас Петков (Елверсберг), Алекс Колев (Нантон), Владимир Николов (Корона), Радослав Кирилов (Левски)


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Авъ

    2 0 Отговор
    Само звезди от манежа. Къде неиграещи редовно, къде от втора лига, важното е, че са "нашите" момчета.

    17:11 26.08.2025

  • 2 Пурко

    3 1 Отговор
    Още ли се мъчат тия? Да го закриват тоя национален отбор и да се приключва

    Коментиран от #3

    17:13 26.08.2025

  • 3 Статистика

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пурко":

    След тези мачове, може и да се наложи.

    17:38 26.08.2025

  • 4 Красимир Петров

    2 1 Отговор
    Отбор порнография

    17:41 26.08.2025

