Кой е 16-годишният спасител на Ливърпул в мача с Нюкасъл?

Историята се писа късно вечерта на „Сейнт Джеймсис Парк“. Ливърпул изтръгна драматична победа с 3:2 срещу Нюкасъл, а герой на мача се оказа 16-годишният Рио Нгумоха, който отбеляза победния гол в добавеното време. С това попадение той стана най-младият голмайстор в 133-годишната история на „червените“.

Роден в Лондон през 2008 г., Нгумоха започва в академията на Челси, където бързо впечатлява с талант и техника. Миналата година той премина в школата на Ливърпул, където разви кариерата си в младежките формации и вече има и участия за Англия до 17 години. Сравняван е по стил с Джамал Мусиала от Байерн, друг бивш талант на Челси.

Дебютът му за първия отбор дойде още по-рано през годината за Купата на Англия, а в предсезонната подготовка крилото впечатли с голове срещу Йокохама и Атлетик Билбао. Тази нощ обаче младокът влезе в ролята на истински спасител – само четири минути след появата си на терена донесе победата на Ливърпул.

„Мечтан дебют за него,“ каза капитанът Върджил ван Дайк. „Казах му, че това е само началото. Трябва да остане скромен, но и да се наслаждава на такива вечери.“