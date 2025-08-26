Новини
Кой е 16-годишният спасител на Ливърпул в мача с Нюкасъл?

26 Август, 2025 16:44 881 4

Нгумоха стана най-младият голмайстор в историята на клуба

Кой е 16-годишният спасител на Ливърпул в мача с Нюкасъл? - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Историята се писа късно вечерта на „Сейнт Джеймсис Парк“. Ливърпул изтръгна драматична победа с 3:2 срещу Нюкасъл, а герой на мача се оказа 16-годишният Рио Нгумоха, който отбеляза победния гол в добавеното време. С това попадение той стана най-младият голмайстор в 133-годишната история на „червените“.

Роден в Лондон през 2008 г., Нгумоха започва в академията на Челси, където бързо впечатлява с талант и техника. Миналата година той премина в школата на Ливърпул, където разви кариерата си в младежките формации и вече има и участия за Англия до 17 години. Сравняван е по стил с Джамал Мусиала от Байерн, друг бивш талант на Челси.

Дебютът му за първия отбор дойде още по-рано през годината за Купата на Англия, а в предсезонната подготовка крилото впечатли с голове срещу Йокохама и Атлетик Билбао. Тази нощ обаче младокът влезе в ролята на истински спасител – само четири минути след появата си на терена донесе победата на Ливърпул.

„Мечтан дебют за него,“ каза капитанът Върджил ван Дайк. „Казах му, че това е само началото. Трябва да остане скромен, но и да се наслаждава на такива вечери.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    5 0 Отговор
    Пък у нас до 23години ги водят млади надежди и не ги пускат за малко да не им разстроят нежната психика.Затова дойде С.Ирландия с 19-21 годишни футболисти и ни нашора канчето

    Коментиран от #2

    16:49 26.08.2025

  • 2 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Лост":

    ги пускат

    16:50 26.08.2025

  • 3 Директора👨‍✈️

    1 1 Отговор
    Да бе, те играха "до гол". Вкараха в 147-та минута на 5-тото продължение.

    16:51 26.08.2025

  • 4 Това е експлоатация на детски труд

    0 0 Отговор
    Този трябва да играе при младежите на Ливърпул до 18 години и в националния до 18 години
    Не може да сравняваш играта на 16 годишен с играта на възрастни на по 25-35 годишни играчи

    17:02 26.08.2025

