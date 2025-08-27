Шефилд Уендзи изхвърли Лийдс и Илия Груев от Купата на лигата

Илия Груев и неговия Лийдс Юнайтед отпаднаха от турнира за Купата на лигата след драматична серия от дузпи срещу Шефилд Уендзи.

Сблъсъкът на "Еланд Роуд" започна с напрежение и бързи атаки от двете страни. Лийдс поведе, макар и по куриозен начин – вратарят Карл Дарлоу си отбеляза автогол, което даде предимство на гостите. Радостта на Шефилд обаче не трая дълго, тъй като Джейдън Богъл възстанови равенството с прецизен удар, фиксирайки резултата 1:1 до последния съдийски сигнал.

В герой за домакините се превърнаха Бари Банън, Ике Угбо и Лиъм Палмър, които бяха безпогрешни при изпълнението на дузпите. За разлика от тях, играчите на Лийдс – Джоел Пироу, Доминик Калвърт-Люин и Шон Лонгстаф, не успяха да преодолеят стража на Шефилд, с което сложиха край на амбициите на "белите" в турнира.

Илия Груев започна като титуляр и демонстрира стабилна игра в средата на терена, но бе заменен в 71-вата минута от германския халф Антон Щах.