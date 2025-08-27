Новини
Спорт »
Световен футбол »
Шефилд Уендзи изхвърли Лийдс и Илия Груев от Купата на лигата

27 Август, 2025 16:41 334 2

Оспорваният двубой бе решен след дузпи

Шефилд Уендзи изхвърли Лийдс и Илия Груев от Купата на лигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Илия Груев и неговия Лийдс Юнайтед отпаднаха от турнира за Купата на лигата след драматична серия от дузпи срещу Шефилд Уендзи.

Сблъсъкът на "Еланд Роуд" започна с напрежение и бързи атаки от двете страни. Лийдс поведе, макар и по куриозен начин – вратарят Карл Дарлоу си отбеляза автогол, което даде предимство на гостите. Радостта на Шефилд обаче не трая дълго, тъй като Джейдън Богъл възстанови равенството с прецизен удар, фиксирайки резултата 1:1 до последния съдийски сигнал.

В герой за домакините се превърнаха Бари Банън, Ике Угбо и Лиъм Палмър, които бяха безпогрешни при изпълнението на дузпите. За разлика от тях, играчите на Лийдс – Джоел Пироу, Доминик Калвърт-Люин и Шон Лонгстаф, не успяха да преодолеят стража на Шефилд, с което сложиха край на амбициите на "белите" в турнира.

Илия Груев започна като титуляр и демонстрира стабилна игра в средата на терена, но бе заменен в 71-вата минута от германския халф Антон Щах.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалиста

    0 1 Отговор
    Имаме поне един футболист за националния отбор, който знае да тича 94 минути. Трябват ни още 13 такива, и пак може да се върнем към успехите от 94-та.

    16:54 27.08.2025

  • 2 Пълен некъдърник

    1 0 Отговор
    Стабилно са го сменили. Слаб е.

    17:17 27.08.2025

