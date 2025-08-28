Сестри Стоеви елиминираха световни шампионки и се класираха на 1/4-финал на Световното по бадминтон

Стефани и Габриела Стоеви се представиха на високо ниво и се класираха за четвъртфиналите на Световното първенство по бадминтон в Париж. Българските лъвиците демонстрираха изключителна воля и характер, като отстраниха едни от най-големите фаворитки в турнира – японките Юки Фукушима и Маю Мацумото, които са сред най-успешните състезателки в света.

Драматичният сблъсък продължи цели 74 минути и премина през истински емоционални върхове и спадове. След оспорвана битка, Стоеви триумфираха с резултат 21:18, 20:22, 22:20, като показаха завидна психическа устойчивост и хладнокръвие в решителните моменти.

В първия гейм двете двойки вървяха рамо до рамо, но при 18:18 българките намериха сили за три последователни точки и поведоха в резултата.

Втората част предложи нова порция драма – Стефани и Габриела наваксаха изоставане, обърнаха резултата, но японките не се предадоха и след напрегнат финал изравниха геймовете.

Решителният трети гейм се превърна в истински трилър – при 17:20 нашите момичета спасиха три мачпойнта и с впечатляваща серия от пет поредни точки затвориха мача в своя полза.

Този успех е трети пореден за сестрите Стоеви на шампионата, след като по-рано те елиминираха индийките Рутапарна и Светапарна Панда, както и малайзийките Го Пей Къ и Тео Мей Син, без да загубят гейм.

С достигането си до четвъртфиналите, Стефани и Габриела Стоеви изравниха най-доброто си постижение от Световното първенство в Уелва през 2021 година. Още по-впечатляващо е, че те са единствените представителки на Европа, които продължават напред в надпреварата.

В следващия кръг българките ще се изправят срещу вторите в световната ранглиста – Пърли Тан и Тина Муралитаран, което обещава нова порция спортни емоции за всички фенове на бадминтона.