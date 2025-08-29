Новини
Новаците Монтана и Добруджа излизат един срещу друг в откриващия мач от поредния кръг в Първа лига

29 Август, 2025 16:02 422 2

Срещата на стадион „Огоста“ започва в 17:30 часа

Новаците Монтана и Добруджа излизат един срещу друг в откриващия мач от поредния кръг в Първа лига - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новаците в efbet Лига – Монтана и Добруджа Добрич, излизат един срещу друг в мач от седмия кръг на първенството. Срещата на стадион „Огоста“ започва в 17:30 часа и ще бъде ръководена от Геро Писков, който ще дебютира като главен съдия в елита. Може да я проследите на живо в ефира на Диема спорт.

Началото на сезона бе трудно за Монтана, което доведе до треньорска смяна. Анатоли Нанков замени Танчо Калпаков и в първия си мач начело записа победа с 2:0 срещу Септември – първи успех за клуба в efbet Лига от 1573 дни насам. През седмицата монтанчани подсилиха състава си с опорния халф Джоел Берхане, който за последно игра в швейцарския Шафхаузен.

Добруджа се намира на осмото място във временното класиране с 6 точки – една повече от съперника си. В предишния кръг тимът от Добрич се завърна на своя стадион „Дружба“ след повече от 20 години отсъствие от елита, но загуби с 0:2 от Ботев Враца. Въпреки разочарованието, наставникът Атанас Атанасов заяви, че няма от какво да се срамуват, а играчите ще търсят бърз реванш на „Огоста“.

През миналия сезон двата отбора се срещнаха във Втора лига и завършиха наравно и в двата мача – 0:0 в Добрич и 1:1 в Монтана.

Билети могат да бъдат закупени онлайн ТУК. Цената на цената онлайн е 10 лева, на каса преди мача билети се продават с цена 12 лева. Вход за деца до 10 години - безплатен.


  • 2 Тото

    0 0 Отговор
    Ще си разделят по 1 точка с едно нулево равенство.

    16:57 29.08.2025

