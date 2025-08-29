Ботев Враца посреща Черно море с надежда за ново добро представяне

Ботев Враца приема Черно море Варна в мач от седмия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Христо Ботев” стартира в 19:45 часа и ще бъде предаван пряко по Диема. Главен съдия на срещата ще бъде Георги Кабаков.

Черно море е доста неудобен противник за врачани - последните седем мача между двата отбора завършиха с победи за "моряците". За последно варненци спечелиха с 3:2 като гост през декември миналата година.

Двата тима направиха добър старт на сезона и се намират в първата половина на класирането. Домакините са седми, като допуснаха само една загуба до момента - от шампиона Лудогорец. Врачани обаче имат само една победа - в миналия кръг спечели срещу Добруджа като гост с 2:0. Най-силният коз на тима на Христо Янев е стабилната игра в защита - отборът е допуснал едва четири гола в своята врата.

Черно море пък може да се похвали със силното си нападение - отбеляза 11 попадения в първите шест срещи. Варненци са пети в подреждането с 12 точки и все още нямат загуба. Треньорът Илиан Илиев няма да може да разчита на контузените Цветомир Панов и Димитър Тонев.