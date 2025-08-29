Новини
Макларън доминира в първата тренировка на "Зандвоорт": Ландо Норис с впечатляващо темпо

29 Август, 2025 16:44 386 0

Местната звезда Макс Верстапен завърши сесията на шеста позиция

Макларън доминира в първата тренировка на "Зандвоорт": Ландо Норис с впечатляващо темпо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващо начало на уикенда за Гран при на Нидерландия! Пилотите на Макларън демонстрираха изключителна скорост по време на първата свободна тренировка на легендарната писта "Зандвоорт", като Ландо Норис оглави класирането с най-добро време от 1:10.278 минути на 4,259-километровото трасе.

Оскар Пиастри, неговият съотборник и настоящ лидер в шампионата, остана само на 0.292 секунди зад Норис, затвърждавайки силната форма на британския тим.

Третата позиция бе заета от Ланс Строл с Астън Мартин, който изостана с 0.501 секунди, непосредствено пред опитния си съотборник Фернандо Алонсо.

Местната звезда и любимец на феновете Макс Верстапен, който се състезава за Ред Бул, завърши сесията на шеста позиция.

За разлика от него, пилотите на Ферари – Шарл Льоклер и Люис Хамилтън – останаха далеч назад в класирането, заемайки съответно 14-о и 15-о място, с изоставане от над 1.6 секунди спрямо лидера.

Тренировката не премина без инциденти – червен флаг временно прекъсна сесията, след като Кими Антонели от Мерцедес катастрофира. Малко преди това Люис Хамилтън и Юки Цунода също имаха проблеми, след като се завъртяха на пистата.

В шампионатната битка Оскар Пиастри продължава да води с 9 точки пред Ландо Норис, който е в отлична форма, след като спечели три от последните четири състезания.


