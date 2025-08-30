Новини
Кале Рованперя стартира убедително в рали Парагвай

30 Август, 2025 13:07 434 0

Доста зрелищни скокове причиниха щети по колите на част от участниците

Кале Рованперя стартира убедително в рали Парагвай - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Финландецът Кале Рованперя (Toyota) стартира убедително в рали Парагвай, предава БТА. Състезанието е десети кръг от сезона в Световния рали шампионат (WRC). След осмия специален етап Ровенпеня изпревари пилотите на Хюндай - французина Адриен Фурмо и естонеца От Танак, съответно със 7,1 и 7,6 секунди.

В първото издание на това рали пилотите често бяха изненадвани от трудни участъци по трасето, а доста зрелищни скокове причиниха щети по колите на част от участниците.

Французинът Себастиан Ожие (Toyota) бе един от потърпевшите, след като загуби повече от 30 секунди в началото на деня поради спукана гума. Осемкратният световен шампион е на четвърто място, изоставайки с повече от 17 секунди зад финландския лидер.

Лидерът в световния шампионат Елфин Еванс (Toyota) нямаше сериозни инциденти, но заема пето място на 21,1 секунди след Рованперя. Настоящия световен шампион Тиери Нювил (Hyundai) получи проблем с кормилното управление на своя i20 в началото на деня, а това му отреди шеста позиция на 25 секунди зад лидера.
Седем специални етапа с обща дължина 113,6 километра ще бъдат в програмата за втория ден от ралито.


Парагвай
