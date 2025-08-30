Алонсо вярва във Винисиус, но бразилецът може да не е титуляр срещу Майорка

Треньорът на Реал Мадрид Шаби Алонсо изрази увереност, че Винисиус Жуниор (вдясно) скоро ще върне най-добрата си форма и ще се превърне в един от основните играчи на тима през новия сезон в Ла Лига. Бразилският нападател започна като титуляр при минималната победа с 1:0 над Осасуна в първия кръг, но не впечатли с изявите си. Това наложи той да остане на пейката при гостуването на Реал Овиедо, където мадридчани спечелиха с категоричното 3:0.



Преди двубоя с Майорка днес Алонсо не потвърди дали Винисиус ще започне като титуляр, но даде ясен знак, че вярва в неговите качества: „Много съм доволен от Вини. Срещу Овиедо той показа, че може да бъде решаващ и като играч, влизащ от пейката. В една съблекалня най-важното е всеки да е готов да помогне – на терена или извън него. Вини ще бъде ключов. Искам да направи фантастичен сезон, а за всичко, което е дал на Мадрид и за това, което очакваме от него сега, знам, че ще е от решаващо значение.“



През миналата кампания Винисиус изигра 52 мача във всички турнири и реализира 21 гола – с три по-малко от сезона преди това, когато вкара 24 попадения в 39 двубоя. Освен с представянето си на терена, Алонсо го вижда и като важна фигура в съблекалнята: „Имаме 25 играчи от първия състав и няколко от Кастиля. Най-важното е всички да усещат, че имат роля и че ще дойде техният момент.“



Междувременно Ла Лига официално подаде жалба срещу Реал Овиедо заради расистки обиди, насочени към Винисиус и Килиан Мбапе по време на мача от миналата седмица.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.