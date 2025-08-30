Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бешикташ смени уволнения Оле Гунар Солскяер с легенда на клуба

Бешикташ смени уволнения Оле Гунар Солскяер с легенда на клуба

30 Август, 2025 18:34 529 0

  • бешикташ-
  • оле гунар солскяер-
  • уволнен-
  • серген-
  • ялчън

Серген Ялчън пак поема тима

Бешикташ смени уволнения Оле Гунар Солскяер с легенда на клуба - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Шефовете на Бешикташ назначиха бившия играч и треньор на тима Серген Ялчън за нов наставник, след като постът се оваканти от уволнения Оле Гунар солскяер, обявиха от клуба. 52-годишният Ялчън, който започва втория си мандат като треньор на отбора, е постигнал споразумение до края на сезон 2026-2027.
Бешикташ, който е печелил титлата в турската Суперлига 16 пъти, завърши четвърти в лигата миналия сезон.

Клубът уволни норвежеца Оле Гунар Солскяер, бивш мениджър на Манчестър Юнайтед, в четвъртък след отпадането им от Лигата на конференциите.

Бешикташ вече беше елиминиран от Лига Европа от Шахтьор Донецк в квалификационните кръгове, а загубата от швейцарския Лозана в плейофите на Лига на конференциите сложи край на престоя на Солскяер в клуба след седем месеца. По време на първия мандат на Ялчън като треньор Бешикташ спечели дубъл в Турция през сезон 2020-2021.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ