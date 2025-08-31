Шампионът на Италия Наполи избегна първи провал в новия сезон по много драматичен начин – с победен гол в последните секунди срещу Каляри. На „Диего Армандо Марадона“ тимът на Антонио Конте надви съперника си с 1:0, като Андре-Франк Замбо-Ангиса донесе успеха в 95-ата минута. Така неаполитанците записаха втори пореден успех и остават със 100% точков актив, като все още не са допуснали попадение.
Мачът върна спомени от преди едва три месеца, когато именно срещу Каляри Наполи запечата шампионската титла с победа 2:0 в последния кръг на Серия А.
В друга среща от италианското първенство Рома се справи с Пиза като гост (0:1) с гол на Матиас Суле в 55-ата минута.
Наполи с инфарктна победа над Каляри
31 Август, 2025 10:53 471 0
Рома също си осигури минимален успех
