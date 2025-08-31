Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ботев (Пд) ще търси изненада с Око-Флекс в Разград

31 Август, 2025 14:00 456 0

  • ботев пловдив-
  • лудогорец-
  • разград-
  • око флекс

"Жълто-черните" проведоха последната си тренировка на базата на "орлите" днес

Ботев (Пд) ще търси изненада с Око-Флекс в Разград - 1
Снимка: ПФК Ботев (Пд)
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Тимът на Ботев (Пд) ще търси изненада с новото си попълнение Око-Флекс в Разград. Играчът ще бъде на разположение на старши треньора Николай Киров за гостуването на Лудогорец довечера, съобщиха от клуба. Тази сутрин "жълто-черните" проведоха последната си тренировка на базата на "орлите" в Разград.

Ето какво написаха още "канарчетата": "Отборът на Ботев Пловдив проведе последната си тренировка преди днешния сблъсък с Лудогорец. Пловдивчани имаха сутрешно занимание на базата на "зелените" в Разград. В групата за мача с "орлите" попадна новото попълнение Армстронг Око-Флекс."

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:
Септември - Локо 1929 (Сф) 1:0
Ботев (Вр) - Черно море 1:0
Монтана - Добруджа 1:0
Спартак (Вн) - Локо (Пд) 1:2
Славия – ЦСКА 2:2

Днес:
Арда - Берое ( 17,00 часа, Диема спорт)
Левски - ЦСКА 1948 ( 19,15 часа, Диема спорт)
Лудогорец - Ботев (Пд) ( 21,30 часа, Диема спорт)


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
