Ботев (Пд) ще търси изненада с Око-Флекс в Разград

Тимът на Ботев (Пд) ще търси изненада с новото си попълнение Око-Флекс в Разград. Играчът ще бъде на разположение на старши треньора Николай Киров за гостуването на Лудогорец довечера, съобщиха от клуба. Тази сутрин "жълто-черните" проведоха последната си тренировка на базата на "орлите" в Разград.



Ето какво написаха още "канарчетата": "Отборът на Ботев Пловдив проведе последната си тренировка преди днешния сблъсък с Лудогорец. Пловдивчани имаха сутрешно занимание на базата на "зелените" в Разград. В групата за мача с "орлите" попадна новото попълнение Армстронг Око-Флекс."



Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:

Септември - Локо 1929 (Сф) 1:0

Ботев (Вр) - Черно море 1:0

Монтана - Добруджа 1:0

Спартак (Вн) - Локо (Пд) 1:2

Славия – ЦСКА 2:2



Днес:

Арда - Берое ( 17,00 часа, Диема спорт)

Левски - ЦСКА 1948 ( 19,15 часа, Диема спорт)

Лудогорец - Ботев (Пд) ( 21,30 часа, Диема спорт)

