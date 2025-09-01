Новини
Борусия (Дортмунд) разби с 3:0 Унион (Берлин)

1 Септември, 2025 05:49, обновена 1 Септември, 2025 05:52

Кьолн разгроми Фрайбург

Борусия (Дортмунд) разби с 3:0 Унион (Берлин) - 1
Снимка: YouTube
Германският гранд Борусия (Дортмунд) разби с 3:0 Унион (Берлин) като домакин в двубой от 2-и кръг на Бундеслигата, предаде ФОКУС.

Мачът се игра на стадион "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунд пред пълен капацитет от 81 365 зрители по трибуните.

Резултатът откри Серу Гираси в 44-ата минута след асистенция на Ян Коуто. Отново Гвинеецът Гираси бе точен за 2:0 като това се случи в 58-ата. Головият пас бе дело на Максимилиан Байер.

Класиката 3:0 оформи Феликс Нмека. Резервата отбеляза последното попадение в 70-ата минута.

С успеха Борусия излезе на 3-о място във временното класиране с актив от 4 точки. Унион са 10-и с 3 точки.

Кьолн разгроми като домакин Фрайбург след 4:1 във втория кръг от Бундеслигата. Двубоят бе на стадион "Райненергищадион".

Якуб Камински откри за домакините в 35-ата минута след асистенция на Мариус Бюлтер. Бюлтер удвои в 47-ата, когато бе намерен от Ян Тилман. Самият Тилман се разписа в 56-ата минута чрез пас на Бюлтер. Саид Ел Мала направи 4:0 в 81-ата минута, а 3 по-късно Максимилиан Егещайн вкара почетното попадение за гостите.

"Козлите" са трети с 6 точки, а Фрайбург е последен без нито една.


Германия
