Националите се срещнаха с деца от Лятната художествена академия

Националите се срещнаха с деца от Лятната художествена академия

1 Септември, 2025 15:02

Малчуганите пожелаха успех на “лъвовете” в предстоящите световни квалификации с Испания и Грузия

Националите се срещнаха с деца от Лятната художествена академия - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболистите от националния отбор на България се срещнаха на базата в Бояна с деца от Летния курс към Националната художествена академия (НХА), които подариха на играчите портрети, нарисувани специално за тях. Малчуганите пожелаха успех на “лъвовете” в предстоящите световни квалификации с Испания (4 септември) и Грузия (7 септември), а от своя страна играчите на Илиан Илиев ги зарадваха със снимки, автографи и артикули на националния отбор.

Целият проект е съвместна инициатива на Фенклуба на българските национални отбори по футбол и Лятната академия към НХА, в която участват ученици на възраст между 9 и 13 г.

Вече 13 години Академията отваря своите врати за децата през лятната ваканция и ги запознава с различни техники на изобразителното изкуство. Художествен ръководител на Лятната академия за деца и ученици към НХА е г-жа Мария Ландова, а в проекта участват още Силвия Иванова и Анабел Хамамджиева - ръководители на ателие "Академично рисуване". Благодарение и на ръководителя на проекта за създаване на портретите Каталина Василева в последната седмица на август малките художници успяха да пресъздадат образите на българските национали.


