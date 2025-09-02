Буря в леката атлетика: 48 клуба настояват за ново Общо събрание и оспорват избора на Георги Павлов

Цели 48 клуба официално изразиха несъгласие с избора на Георги Павлов за председател на Българската федерация по лека атлетика (БФЛА). Представителите на тези клубове са положили подписите си под искане за свикване на ново Общо събрание – инициатива, която надхвърля с шест клуба необходимия минимум от една трета от всички 126 членове на федерацията.

Сред най-активните в тази инициатива се открояват клубове като Левски 2016-София, СК Свети Георги (София), Дунав-Русе, СК Радуканови-Видин и СКЛА Берое-Стара Загора. Те потвърдиха, че са част от групата, настояваща за прозрачност и нов изборен процес в БФЛА.

Припомняме, че на 1 август се проведе отчетно-изборно събрание, на което бе избран нов Управителен съвет, а Георги Павлов бе определен за председател. Веднага след това обаче опозиционни клубове подадоха жалби, които доведоха до намесата на Софийския градски съд. Съдът спря вписването на новото ръководство, което по закон означава, че старото продължава да изпълнява функциите си.

Очаква се на 4 септември настоящият Управителен съвет да проведе заседание, след което ще бъде определена датата за ново Общо събрание. Тогава ще стане ясно дали ще има промяна в ръководството на БФЛА и как ще се развие напрежението в лекоатлетическите среди.