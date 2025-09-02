Новини
Добруджа се подсили с швейцарски таран

2 Септември, 2025 21:15 367 3

  • добруджа -
  • нападател-
  • аарон апия-
  • берн-
  • йънг бойс

Аарон Апия подписа с клуба от Добрич

Добруджа се подсили с швейцарски таран - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Добруджа официално привлече нов централен нападател. Към състава на добричлии се присъединява 22-годишният Аарон Апия, който е родом от швейцарската столица Берн.

Младият таран е продукт на прочутата школа на Йънг Бойс, където изминава пътя от юношеските формации до професионалния футбол.

В досегашната си кариера Апия е защитавал цветовете на Вил и Шафхаузен, като впечатлява с 51 попадения в 156 официални срещи – статистика, която говори сама за себе си.

Трансферът на Апия в Добруджа е осъществен като свободен агент, което е истински удар за новака в елита.

След изиграни седем кръга в Първа лига, Добруджа заема 12-ото място с актив от 6 точки.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ааа ясно

    5 0 Отговор
    от ююжна швейцария е

    21:16 02.09.2025

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 0 Отговор
    Дааа... този е чист швейцарец, братчед на Вилхелм Тел...

    21:22 02.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

