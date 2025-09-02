Добруджа се подсили с швейцарски таран

Добруджа официално привлече нов централен нападател. Към състава на добричлии се присъединява 22-годишният Аарон Апия, който е родом от швейцарската столица Берн.
Младият таран е продукт на прочутата школа на Йънг Бойс, където изминава пътя от юношеските формации до професионалния футбол.
В досегашната си кариера Апия е защитавал цветовете на Вил и Шафхаузен, като впечатлява с 51 попадения в 156 официални срещи – статистика, която говори сама за себе си.
Трансферът на Апия в Добруджа е осъществен като свободен агент, което е истински удар за новака в елита.
След изиграни седем кръга в Първа лига, Добруджа заема 12-ото място с актив от 6 точки.
