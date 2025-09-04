Новини
Яник Синер безапелационно на полуфиналите на US Open

Яник Синер безапелационно на полуфиналите на US Open

4 Септември, 2025 14:27

Италианецът отстрани сънародника си Лоренцо Музети

Яник Синер безапелационно на полуфиналите на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният номер 1 в тениса - Яник Синер демонстрира класата си и не остави никакви шансове на сънародника си Лоренцо Музети, като го надигра с убедителното 6:1, 6:4, 6:2 за по-малко от два часа игра.

Още от първите минути Синер наложи темпото и показа защо е сред фаворитите за титлата в Ню Йорк. В откриващия сет италианецът бе почти безгрешен на сервис – спечели впечатляващите 92% от точките на първи начален удар и реализира два пробива, с което бързо затвори частта.

Във втората част Музети опита да се противопостави, но Синер отново бе на висота – 95% успешни първи сервиси и още един решителен пробив, който наклони везните в негова полза.

Третият сет затвърди доминацията на световния №1 – 86% ефективност на първи сервис и два нови пробива, които сложиха точка на спора.

След този безапелационен успех Яник Синер се класира за полуфиналите на US Open, където ще се изправи срещу канадския талант Феликс Оже-Алиасим. Канадецът си осигури място сред най-добрите четирима след победа с 3:1 сета над Алекс де Минор.


