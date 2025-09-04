Новини
Испания дойде, видя и вкара само 3 гола на България

4 Септември, 2025 23:35 1 247 29

  • българия-
  • испания-
  • футбол-
  • квалификации мондиал 2026

Микел Оярсабал, Марк Кукурея и Микел Мерино се разписаха за гостите

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България отстъпи на Испания с 0:3 в мач от световните квалификация пред над 40 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски" в столицата. В петата минута гостите поведоха с попадение на Микел Оярсабал. 30-ата минута световният клубен шампион с Челси Марк Кукурея намери далечния ъгъл със силен удар и увеличи аванс на иберийците. В 38-ата минута Микел Мерино се разписа отблизо с глава за 3:0.

Двубоят се игра пред над 40 000 зрители на Националния стадион "Васил Левски" в столицата.

Наставникът на "лъвовете" започна със Светослав Вуцов от Левски под рамката. Пред него в защита бяха Антон Недялков, Кристиан Димитров, Емил Ценов от ЦСКА 1948, за когото това беше дебют с националната фланелка, и Фабиан Нюрнбергер. Пред тях в полузащитата варненският специалист пусна Илия Груев, Ивайло Чочев и Васил Панайотов, а по фланговете действаха Николай Минков от Ботев (Пловдив) и крилото на Левски Радослав Кирилов. В центъра на българската атака започна Александър Колев.

Испанският състав започна в традиционното си 4-3-3 със суперзвездите Ламин Ямал и Нико Уилямс по крилата, а като централен нападател стартира острието на Реал Сосиедад Микел Оярсабал. В халфовата линия на европейските шампиони бяха подредени Микел Мерино и Мартин Субименди от Арсенал и Педри от Барселона.

Дефансът на иберийците оформиха Педро Поро, Робин Льо Норман, Дийн Хаусен и Марк Кукурея от Челси. На вратата застана опитният страж на Атлетик Билбао Унай Симон. Любопитно носителят на "Златната топка" Родри и капитанът Алваро Мората не попаднаха сред титулярите на Луис де ла Фуенте.

Петнайсет минути преди първия съдийски сигнал на пистата излезе прочутата Валя Балканска, чийто неземен глас разтресе стадион с "Излел е Делю Хайдутин".

След това дойде време за химните на двете държави, като 3/4 от трибуните на Националния стадион направиха страхотна хореография, пръсвайки националния трицвет изцяло в секторите "Б", "В" и "Г".

Срещата, уви, започна с бързо попадение на европейските шампиони. Ламин Ямал започна акция отдясно, подаде пред наказателното поле на нашите към Мартин Субименди, след това последва пас към Микел Оярсабал и нападателят намери мрежата зад Светослав Вуцов - 1:0 за испанците.

В 16-ата минута Ламин Ямал отново направи "магия" отдясно и подаде пред вратата на Вуцов. Последва изстрел на Педри, но топката излезе в аут.

Отговорът на България дойде в 20-ата минута, когато Радослав Кирилов скри топката покрай Педро Поро и шутира към далечния ъгъл, последва намеса на Унай Симон, след което топката се отклони в левия страничен стълб на испанската рамка. След 120 секунди Ламин Ямал се откъсна срещу Светльо Вуцов отдясно и от границата на вратарското поле стреля, но българският страж изби в корнер.

В 30-ата минута Испания поведе с 2:0. Марк Кукурея получи топката в краката си отляво и със силен изстрел от ъгъла на наказателното поле опъна мрежата в далечния ъгъл на вратата на "лъвовете".

След осем минути резултатът набъбна на 3:0. Халфът на Арсенал Микел Мерино намери центриране от ъглов удар пред голлинията на нашите и отблизо порази целта.

В 43-ата минута европейските шампиони бяха на път да се възползват от грешка на нашата защита, като се стигна до къси разигравания в пеналтерията на трикольорите. В решаващия миг се намеси дебютантът Емил Ценов, който успя да изчисти топката от голлинията. Малко след това страничният рефер Урош Стойкович маркира засада на испанците.

На почивката публиката в София направи шоу с мощна мексиканска вълна и включени фенерчета. Същевременно Илиан Илиев направи офанзивна смяна - Марин Петков смени ветерана Васил Панайотов. В 48-ата минута Светльо Вуцов имаше отлична намеса, като вратарят на Левски спаси удар на Ламин Ямал, който се озова на стрелкова позиция на десетина метра от голлинията. След пет минути горната греда се разтресе след шут на Микел Мерино.

В 59-ата минута Ивайло Чочев показа класа, въпреки че играта беше спряна със съдийски сигнал. Халфът на Лудогорец прехвърли Унай Симон от около 60 метра, което зарадва публиката. Резултатът обаче остана 3:0 за суперзвездите на Луис де ла Фуенте. Петнайсет минути преди края на редовното време резервата Владимир Николов се откъсна сам срещу вратаря на "Ла Роха", но бившият нападател на Славия не успя да нанесе удар. Миг по-късно беше маркирана засада на българския футболист.

В 78-ата минута акция на Владимир Николов по левия фланг доведе до възможност за изстрел на Марин Петков. Звездата на Левски потърси десния ъгъл на Унай Симон, но вратарят реагира както трябва и спаси опасния удар.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    21 3 Отговор
    Още не беше свършил химна и... ГОоооол ❗

    23:39 04.09.2025

  • 2 Лопата Орешник

    31 1 Отговор
    Свестни хора! Сърце не им даде да унижат цял стадион! Браво!

    23:39 04.09.2025

  • 3 Леля Гошо

    24 2 Отговор
    Какво да коментира човек, жалки сме

    23:40 04.09.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    10 3 Отговор
    Добра игра, чиста игра без фалове и селски номера. Европейски футбол ⚽

    Вратарчето спаси няколко положения, тоя със прическата ритна силно и точно, но рикошет от крака на защитник и греда. Късмет. Испанския мумбапе нищо не направи, браво на нашия къде го оскуба за косата 😄 Куца ни атаката, много плахо и без самочувствие. Иначе другото е на ниво. Браво 🇧🇬

    Коментиран от #21

    23:40 04.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 РЕАЛИСТ

    8 6 Отговор
    Това ,ако беше едно време при социализъма, щяхме да ги разпорим ние с 3-ка тези латино-столипиновци.

    Коментиран от #26

    23:44 04.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 То пък

    9 1 Отговор
    кой ли е очаквал нещо друго от такъв отбор като техния.
    Хората имат играчи от класа.
    Всичко беше хроника на една предизвестена смърт.
    Само ицката вдигаше пара преди мача.
    Поне се мерим нависоко, само това.

    23:47 04.09.2025

  • 10 ганев

    10 0 Отговор
    ..КО СТАНА...БЕЕЕ...ТЕЗ ОТ УТРЕ ДА СТАВАТ ЗАВАРЧИЦИ...МНОГО СЕ ТЪРСЯТ

    23:48 04.09.2025

  • 11 Нема

    5 1 Отговор
    лабаво, настигаме Германия.

    23:48 04.09.2025

  • 12 Юнак

    8 0 Отговор
    Колев да спира футбола.

    23:49 04.09.2025

  • 13 Мим

    12 0 Отговор
    Абе Венци излезе прав с отговора преди мача на репортера за наша победа.Абе ти болен ли си? Ако някой е мислил,че ще бием явно е не болен,а луд....

    23:49 04.09.2025

  • 14 Мимчят

    12 0 Отговор
    Абе може да се каже,че испанците играеха,а нашите стоят и гледат и чакат да видят какво ще се случи.Е видяха...

    23:52 04.09.2025

  • 15 Хаха

    10 0 Отговор
    Позорище....
    На тия екскурзиянти да им удържат по 200лв. на човек за гледане на мача от близо!
    Добра тренировка за испанците срещу подвижни конуси пред публика!

    23:55 04.09.2025

  • 16 Артилерист

    8 2 Отговор
    Кое ли е добре, че и футбола ни. 35 години затъване. Навремето, след 60-те години на миналия век, националният ни отбор вече мачкаше и се класираше убедително за световни, европейски и олимпийски първенства. Имаше подем във всички сфери, народът беше обединен и гледаше с оптимизъм в бъдещето...

    23:59 04.09.2025

  • 17 Един

    9 1 Отговор
    Когато цялата публика е на стадиона не да подкрепя своите, а да види чуждите... това е показателно за нивото ти! Трошим пари на вятъра с футбола!

    00:01 05.09.2025

  • 18 Дрифт

    7 0 Отговор
    Спокойно бе пичове, Гонзо сам ще си пише отличен също като пияната дамаджана. Всичко е ок.

    00:02 05.09.2025

  • 19 Мдаа!🤔

    8 1 Отговор
    Дълбок поклон пред Испания , че не ни причини тежка унизителна загуба! Дълбок поклон и на Христо Стоичков и Гонзо, които облекчиха съдбата на тези нещастници! Без тяхната дипломация резултатът щеше да е съкрушителен!👍🇧🇬

    00:03 05.09.2025

  • 20 Варналията

    5 0 Отговор
    Павелчо защо не си смениш професията? Явно за журналист не ставаш.
    5-6 пъти споменаваш за футболен отбор ЛЕВСКИ ама кой бе??? Кой Левски??? Левски София...Левски Крумовград...Левски Карлово ...от кой Левски са играчите които тоз пишман треньор е пуснал???

    00:07 05.09.2025

  • 21 Таксиджийски коментар!

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "таксиджия 🚖":

    Ако имаше и мозък, цена нямаше да имаш!😂 Оуигофрен!😂😂😂

    00:10 05.09.2025

  • 22 Благой от СОФстрой

    2 0 Отговор
    Българите сме си гаджета и си ни "БЪТ" като такива на зелена ливада!

    00:12 05.09.2025

  • 23 ВЕТЕРАН

    2 0 Отговор
    Илиян Илиев не гледа ли отблизо какви са тия куци коне. С тия ритнитопковци е заникъде. Или взема пари за да ги пуска.
    Нищо добро не ни очаква.

    00:13 05.09.2025

  • 24 Никой

    1 0 Отговор
    Имаме потенцияал - нека изчакаме. Това е един мач. Има още.

    00:14 05.09.2025

  • 25 От дивана

    3 1 Отговор
    Не разбирам тези 40 хиляди за къф киек отидоха посред нощ на стадиона след работа и на другия ден рано сутринта пак на работа и освен това да платят 60-150 лв за да гледат една предизвестена загуба?!
    40 хил мазохисти, 40 хил робски и продажни душици отишли да не да подкрепят своите, а да гледат другите.
    То ако имаше някаква минимална надежда да отидеш.
    Ама какво да подкрепяш?! То е все едно да се бият кокошка с тигър и да си мислиш,, че кокошката ще побефи?! Малоумие, мазохизъм и робски манталитет!

    Коментиран от #27

    00:16 05.09.2025

  • 26 РЕАЛИСТ

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "РЕАЛИСТ":

    Пиша заради минусите. Я си представете, че срещу тези испански мургавелки бяха изчезнали : Стоичков, Костадинов , Трифон Иванов, Лечков, Сираков ,, Садъков, Боби Михайлов и т.н. Място нямаше да си намерят , така наречените испански звезди. Щяхме да им подуем шушоните.

    Коментиран от #28

    00:23 05.09.2025

  • 27 Е ти

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "От дивана":

    Пък какво да не отиде никой ли ,не може трябва масовост

    00:28 05.09.2025

  • 28 Така де

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "РЕАЛИСТ":

    Мечтите са безплатни!

    00:29 05.09.2025

  • 29 Всичко си беше ясно

    0 0 Отговор
    от самото начало.
    Няма никой изненадан, но надеждата крепи човека и умира последна.
    За мен е илюзия, но нека не влизам в спорове с по-умни.
    Ако не друго, позавърнаха малко вниманието на публиката.
    Аз футбол не бях гледал от 94-та.

    00:30 05.09.2025

