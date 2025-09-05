Новини
Юлия Стаматова на полуфинал в Сърбия

5 Септември, 2025 16:44 326 0

Дария Великова и Алекса Каратанчева пък се класираха за полуфиналите в надпреварата на двойки

Юлия Стаматова се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №6 българка победи на четвъртфиналите с 6:3, 6:4 Агустина Члпак (Аржентина). Срещата продължи час и 22 минути.

Стаматова спечели четири поредни гейма от 2:3 до 6:3 в първия сет, а във втория направи обрат от 2:4 до 6:4. Така 32-годишната българка записа трета поредна победа на турнира без да загуби сет. За място на финала Стаматова ще играе утре срещу победителката от мача между втората в схемата Драгиня Вукович (Сърбия) и друга представителка на домакините Тамара Чурович.


Дария Великова и Алекса Каратанчева пък се класираха за полуфиналите в надпреварата на двойки. Българките победиха с 6:3, 6:3, 6:4 Киара Йеролимов (Хърватия) и Теа Никчевич (Черна гора). За място на финала българското дуо ще играе срещу Агустина Члпак (Аржентина) и Кристина Почтовик (Украйна).


