Новини
Спорт »
Бг футбол »
Берое с първа победа под ръководството на новия треньор

Берое с първа победа под ръководството на новия треньор

5 Септември, 2025 17:43 578 1

  • берое-
  • ботев пловдив-
  • алехандро сагерас-
  • футбол-
  • стара загора-
  • първа лига-
  • контролна среща-
  • резултат-
  • спортни новини

Старозагорци победиха Ботев Пловдив

Берое с първа победа под ръководството на новия треньор - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Берое постигна първата си победа под ръководството на новия си наставник Алехандро Сагерас. В контролна среща, изиграна на стадион "Трейс Арена", старозагорци надделяха над Ботев Пловдив с категоричното 3:1.

Още в началото на двубоя гостите от Пловдив изненадаха с бърз гол – Стивън Петков се разписа в осмата минута и даде преднина на "жълто-черните". Радостта им обаче бе краткотрайна, тъй като само няколко минути по-късно Йесид Валбуена възстанови равенството с прецизен удар. Колумбийският нападател на Берое се превърна в герой на мача, след като в 52-ата минута отново намери мрежата и обърна резултата в полза на домакините. В заключителните секунди на срещата Факундо Аларкон сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1 за Берое.

Така Сагерас започна с победа своя неофициален дебют начело на тима, след като през седмицата пое поста от Виктор Басадре.

След паузата за националните отбори Берое ще приеме Ботев Враца в следващия кръг на Първа лига, докато Ботев Пловдив ще бъде домакин на Монтана. И двата мача са насрочени за петък, 12 септември.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 EKCXУМАТОPA 🦴💀🦴

    1 1 Отговор
    B клетка на открито ще са ви проснати разччeeкнаттите ви след аyтoпccия телццaa на вас и целиттe ви жaaлkkи cceeммейcтвa. И ще наблюдаваме процеса на ppaзлаагaнee!

    17:45 05.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ