Берое с първа победа под ръководството на новия треньор

Берое постигна първата си победа под ръководството на новия си наставник Алехандро Сагерас. В контролна среща, изиграна на стадион "Трейс Арена", старозагорци надделяха над Ботев Пловдив с категоричното 3:1.

Още в началото на двубоя гостите от Пловдив изненадаха с бърз гол – Стивън Петков се разписа в осмата минута и даде преднина на "жълто-черните". Радостта им обаче бе краткотрайна, тъй като само няколко минути по-късно Йесид Валбуена възстанови равенството с прецизен удар. Колумбийският нападател на Берое се превърна в герой на мача, след като в 52-ата минута отново намери мрежата и обърна резултата в полза на домакините. В заключителните секунди на срещата Факундо Аларкон сложи точка на спора, оформяйки крайното 3:1 за Берое.

Така Сагерас започна с победа своя неофициален дебют начело на тима, след като през седмицата пое поста от Виктор Басадре.

След паузата за националните отбори Берое ще приеме Ботев Враца в следващия кръг на Първа лига, докато Ботев Пловдив ще бъде домакин на Монтана. И двата мача са насрочени за петък, 12 септември.