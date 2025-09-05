Уейн Рууни: Гледането на Англия в лесни квалификации е истинско изпитание за търпението

Легендарният нападател и рекордьор по голове за английския национален отбор Уейн Рууни не скри разочарованието си от последните изяви на „трите лъва“ в квалификационните срещи. В свое изказване, направено в популярното му предаване, Рууни сподели, че мачовете срещу по-слаби съперници като Андора, Латвия и Албания са лишени от интрига и вълнение, което превръща гледането им в досадно задължение.

„Честно казано, да наблюдаваш Англия в подобни срещи е малко като да гледаш боя на котка с мишка – знаеш изхода още преди началото. Последните двубои бяха истинско изпитание за феновете, защото липсваше всякаква драма или напрежение. Просто чакаш финалния сигнал“, коментира Рууни.

Той изрази и съчувствие към мениджъра Томас Тухел, който според него е поставен в невъзможна ситуация. „Тухел е отличен треньор, но когато всички очакват категорични победи, няма как да впечатлиш никого, независимо от резултата. Феновете искат зрелище, а тези мачове просто не го предлагат“, допълни бившият капитан на Англия.

Въпреки убедителните победи – 2:0 срещу Албания, 3:0 над Латвия и минимален успех с 1:0 срещу Андора – Рууни е категоричен, че истинската тръпка идва едва когато започнат големите турнири.

„Тогава се усеща магията на футбола, тогава всички са на нокти. Дотогава обаче, квалификациите са по-скоро формалност“, заключи той.